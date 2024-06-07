В судах, які припинили діяльність під час повномасштабного вторгнення, з’являться уповноважені особи, які будуть відповідати за бухгалтерію та звітність

Вища рада правосуддя ухвалила тимчасові зміни у Типове положення про апарат суду.

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Вища рада правосуддя 6 червня 2024 року затвердила тимчасові, на період дії правового режиму воєнного стану, зміни у Типове положення про апарат суду.

Відповідні зміни передбачають доповнення розділу III Типового положення пунктом 21.

Зміни у Типове положення зумовлені ситуацією, що склалася в Україні після повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

За цей час десятки судів, розташованих на території Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Сумської та Харківської областей припинили свою процесуальну діяльність. Частина судів опинилася на окупованій території, а інша частина – на територіях, де точаться активні бойові дії. Також була змінена територіальна підсудність справ зазначених судів.

У багатьох вказаних судах не залишилося ані суддів (тимчасово відряджені або безстроково переведені в інші суди), ані керівників апаратів судів і працівників апарату суду в цілому (звільнилися з посад або працевлаштувалися в інші суди).

У підсумку, чимала кількість судів опинилася у своєрідній «сірій зоні», тобто без керівництва та відповідальних осіб, через що вкрай ускладнилася адміністративна, організаційна, фінансова робота з такими судами.

Разом з тим, питання бухгалтерської, статистичної діяльності вказаних судів, як і проблеми їх матеріально-технічного стану, нікуди не зникли, але розбиратися в проблемах таких судів стало дедалі важче.

Відтак, ДСА і РСУ запропонували тимчасово, на період дії воєнного стану, призначати наказами керівників ДСА та ТУ ДСА у суди, територіальна підсудність яких була змінена, уповноважених (відповідальних) осіб, яким надаються повноваження, пов’язані з матеріально-технічним забезпеченням, подачею бухгалтерської, податкової та статистичної звітності відповідного суду та право підпису документів, створених на виконання таких повноважень.

Виконувати свої посадові обов’язки зазначені уповноважені особи можуть лише до моменту призначення, обрання, переведення або закінчення відрядження щонайменше одного судді відповідного апеляційного чи місцевого суду.

З текстом змін у Типове положення про апарат суду можна ознайомитися нижче:

Автор: В’ячеслав Хрипун

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