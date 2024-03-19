Украина должна выплатить владельцам еврооблигаций 4,5 млрд долларов в 2024 году – начнутся консультации по реструктуризации

Чтобы отсрочить выплаты внешним коммерческим кредиторам, Украина начинает официальные консультации о реструктуризации (отсрочке) таких выплат в течение действия программы МВФ, - Даниил Гетманцев.

Украина должна выплатить владельцам еврооблигаций за обслуживание и погашение соответствующего долга только в 2024 году, начиная с августа, 4,5 млрд долларов США. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев.

Из этой суммы 0,91 млрд долларов – погашение (выпуск XS1303921214 с погашением 1 сентября 2024 года) и 3,61 млрд. дол. – прогнозируемая выплата процентов.

«Я думаю, нет смысла объяснять очевидные вещи, почему эта сумма неподъемна для бюджета в условиях продолжения полномасштабной агрессии со стороны россии.

Чтобы отсрочить эти и другие соответствующие выплаты внешним коммерческим кредиторам, Украина начинает официальные консультации о реструктуризации (отсрочке) таких выплат в течение программы МВФ, неформально такие консультации активизировались с осени прошлого года.

Отсюда ожидаемое снижение кредитного рейтинга Украины (что мы уже разбирали) и первые истоки в СМИ об официальных контактах с кредиторами, которые должны теперь сформировать комитет кредиторов, чтобы выступать с общей позицией», - пояснил Даниил Гетманцев.

Он напомнил, что по условиям выпусков Украина должна получить согласие от собственников, которым принадлежит не менее 2/3 от основной суммы долга всех выпусков еврооблигаций и не менее 50% каждого выпуска отдельно, которые войдут в периметр реструктуризации (это около 20 млрд долларов).

«В 2022 году Украина получила согласие от 75% держателей еврооблигаций по их номиналу. Отдельные консультации пройдут с владельцами ВВП-варрантов. И при необходимости (об этом говорить еще рано) с собственниками еврооблигаций государственных компаний, гарантированных государством», - отметил он.

По словам главы Комитета, переговоры – под «зонтиком» программы EFF – должны завершиться к августу 2024 года.

«Это исключительная компетенция Минфина комментировать ход таких переговоров и условия реструктуризации (условия отсрочки, продления старых или новые выпуски, гарантии кредиторам).

Впрочем, скажу свое личное мнение, что рано или поздно (хотелось бы, конечно, первое) вместе с партнерами мы придем к определенной формуле, когда существующие внешние коммерческие обязательства государства и/или возможно даже новые (потому что Минфин неоднократно озвучивал планы вернуться на внешние коммерческие рынки заимствований) будут гарантированы партнерами из G-7/других дружественных стран, в первую очередь, за счет замороженных суверенных активов банка россии.

Надеюсь, большую ясность по вопросам долгосрочного обращения, в т.ч. перспектив конфискации и дальнейшего использования таких активов, будет после юбилейного 50-го саммита стран G7 в июне 2024 года», - подытожил Даниил Гетманцев.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», ранее в Международном рейтинговом агентстве S&P Global Ratings снизили долгосрочный суверенный кредитный рейтинг и рейтинг эмитента в иностранной валюте Украины в CC» с «CCC», прогноз – «негативный».

В агентстве ожидают, что украинское правительство начнет переговоры по реструктуризации долга с частными кредиторами в краткосрочной перспективе и завершит этот процесс к середине текущего года. «Мы считаем практически несомненным, что Украина объявит дефолт по своим внешним коммерческим обязательствам», - заявило агентство.

Также ранее председатель Комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Пидласа рассказала, что наибольшая часть активов российского Центрального банка, размещенных в различных финансовых и банковских учреждениях, а это около 210 из 260 млрд евро, заморожена в странах ЕС. Для того чтобы распоряжаться этими деньгами, нужно принятие единогласного решения странами членами ЕС. В Евросоюзе, к сожалению, нет единства по этому вопросу.

Она отметила, что оговорки касаются двух вещей: норм международного права и стабильности доллара и евро.

«Первое замечание – это легальность конфискации российских суверенных активов, потому что они пользуются иммунитетом по международному праву, даже если россия сама нарушает международное право. Поэтому правительства европейских стран осторожно относятся к тому, чтобы самим нарушать эти нормы. И второй вопрос, который их беспокоит, это влияние конфискации российских активов на стабильность доллара и евро, а также доверие к этим валютам на международном рынке. Это абсолютно их внутренний вопрос. Но они хотят, чтобы евро оставался стабильным и к нему было высокое доверие, особенно в странах арабского мира или азиатских странах», – объяснила Роксолана Пидласа.

Автор: Наталья Мамченко

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