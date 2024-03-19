До 18 тысяч гривен субсидии: Минсоцполитики разработало экспериментальный проект для ВПЛ

Минсоцполитики Украины разработало экспериментальный проект для ВПЛ с субсидиями на аренду жилья.

Министерство социальной политики Украины выдвинуло экспериментальный проект по предоставлению субсидии на оплату аренды жилого помещения для внутренне перемещенных лиц или тех, у кого жилье разрушено или повреждено. Эта инициатива имеет целью облегчить жизнь людям в сложных жизненных обстоятельствах.

Согласно проекту постановления Кабмина, размер субсидии будет зависеть от стоимости аренды в регионе, куда люди переместились. Например, в Закарпатской области она может составлять до 18,3 тысяч гривен.

Планируется установить социальный стандарт площади арендуемого жилья на каждого человека и на семью, а также среднюю цену за аренду 1 квадратного метра жилой площади. Эти данные будут использоваться для расчета субсидии.

По проекту, субсидия будет назначаться только в случае, если расходы семьи на аренду превышают 30% их доходов. Этот показатель может меняться в зависимости от реального уровня доходов.

Для точного расчета субсидии будут учитываться региональные разницы стоимости аренды жилого помещения. Эти данные будут определяться с помощью корректирующих региональных коэффициентов, которые будут учитываться по месту расположения жилья.

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