До 18 тисяч гривень субсидії: Мінсоцполітики розробило експериментальний проект для ВПО

Мінсоцполітики України розробило експериментальний проект для ВПО з субсидіями на оренду житла.

Міністерство соціальної політики України висунуло експериментальний проект щодо надання субсидії на оплату оренди житлового приміщення для внутрішньо переміщених осіб або тих, у кого житло зруйноване або пошкоджене. Ця ініціатива має на меті полегшити життя людям у складних життєвих обставинах.

Згідно з проектом постанови Кабміну, розмір субсидії буде залежати від вартості оренди в регіоні, куди люди перемістилися. Наприклад, у Закарпатській області вона може становити до 18,3 тисяч гривень.

Планується встановити соціальний стандарт площі орендованого житла на кожну особу і на сім'ю, а також середню ціну за оренду 1 квадратного метра житлової площі. Ці дані використовуватимуться для розрахунку субсидії.

За проектом, субсидія призначатиметься лише у випадку, якщо витрати сім'ї на оренду перевищують 30% їхніх доходів. Цей показник може змінюватися залежно від реального рівня доходів.

Для точного розрахунку субсидії будуть враховуватися регіональні різниці вартості оренди житлового приміщення. Ці дані визначатимуться за допомогою коригуючих регіональних коефіцієнтів, які враховуватимуться за місцем розташування житла.

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