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Робота триває цілодобово: очільник Запорізької ОВА показав виготовлення «зубів дракона», відео

17:35, 19 березня 2024
В області триває цілодобова робота з виготовлення «зубів дракона» - загороджувальних пірамід, які допомагають в обороні від російських окупантів.
Робота триває цілодобово: очільник Запорізької ОВА показав виготовлення «зубів дракона», відео
Фото: 24tv.ua
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У Запорізькій області триває цілодобова робота з виготовлення «зубів дракона» - загороджувальних пірамід, які допомагають в обороні від російських окупантів. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Цілодобово виготовляємо захисні споруди. Офіційно це загороджувальні піраміди. Іншим словом - тетраедри. А простими словами - запорізькі «зуби дракона», - написав Федоров.

Він розповів, що під час виробництва використовується спеціальна технологія. Вона дозволяє зробити споруди максимально міцними за мінімальний час застигання.

«Наші запорізькі зуби здатні витримати як критичні температури, так і будь-яку агресію», - уточнив чиновник.

За його словами, бетон, з якого виробляють «зуби дракона», призначений для різних видів ґрунту.

Роботи проводять під керівництвом військових та Міністерства оборони.

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