У Києві виклик патрульних про порушення тиші завершився вилученням зброї

Жінка поскаржилася поліції на сусідів, які гучно слухали музику, а патрульні під час заспокоювання чоловіків знайшли зброю.

Джерело фото: патрульна поліція Києва

Порушення тиші у Києві призвело до затримання та вилучення зброї за викликом місцевої патрульної поліції. Згідно з повідомленням патрульної поліції Києва, жителька Дніпровського району зателефонувала на гарячу лінію 112, скаржачись на сусідів, які гучно слухали музику та перешкоджали спокійному відпочинку інших мешканців.

Патрульні оперативно відреагували на виклик та прибули на місце події, спробувавши отримати доступ до вказаної квартири, щоб заспокоїти гучну компанію. Під час цього двоє чоловіків, що відкрили двері, почали проявляти агресивну поведінку та не реагували на зауваження поліцейських. Додатково, одного з них помітили з предметом, схожим на пістолет.

Після затримання обох порушників інспектори провели огляд помешкання, де виявили чимало предметів, схожих на зброю.

Для подальшого розслідування цього інциденту патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Джерело фото: патрульна поліція Києва

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