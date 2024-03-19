Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Комітет з нацбезпеки розглянув вже третину правок до законопроекту про мобілізацію і зупинився на питанні відстрочки

Стосовно правил відстрочки Комітетом ухвалено рішення про підготовку загальних комітетських правок.

Україна має виплатити власникам єврооблігацій 4,5 млрд доларів у 2024 році – почнуться консультації щодо реструктуризації

Аби відстрочити виплати зовнішнім комерційним кредиторам, Україна починає офіційні консультації про реструктуризацію (відстрочку) таких виплат протягом дії програми МВФ, - Данило Гетманцев.

Парламент розгляне законопроект про обов’язкове декларування іноземного громадянства кандидатами на державні посади

Зокрема, пропонується встановити, що до Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя не може бути прийнята особа, яка має громадянство іноземної держави.

Чоловік перевозив цигарки без марок акцизного податку – Верховний Суд визначив, чи можна застосувати спеціальну конфіскацію до його автомобіля

Верховний Суд назвав правильними висновки судів про застосування спеціальної конфіскації до майна обвинуваченого, а саме автомобіля, який був використаний для перевезення тютюнових виробів і є знаряддям злочину.

Громадяни США, Японії та країн ЄС зможуть набути громадянство України в спрощеному порядку – парламент готується схвалити законопроект

Громадяни США, Канади та країн ЄС зможуть стати українцями в спрощеному порядку: Верховна Рада розгляне законопроект про множинне громадянство, який визначає нові підстави набуття та втрати громадянства України.

  1. В Україні

У Києві виклик патрульних про порушення тиші завершився вилученням зброї

22:05, 19 березня 2024
Жінка поскаржилася поліції на сусідів, які гучно слухали музику, а патрульні під час заспокоювання чоловіків знайшли зброю.
У Києві виклик патрульних про порушення тиші завершився вилученням зброї
Джерело фото: патрульна поліція Києва
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Порушення тиші у Києві призвело до затримання та вилучення зброї за викликом місцевої патрульної поліції. Згідно з повідомленням патрульної поліції Києва, жителька Дніпровського району зателефонувала на гарячу лінію 112, скаржачись на сусідів, які гучно слухали музику та перешкоджали спокійному відпочинку інших мешканців.

Патрульні оперативно відреагували на виклик та прибули на місце події, спробувавши отримати доступ до вказаної квартири, щоб заспокоїти гучну компанію. Під час цього двоє чоловіків, що відкрили двері, почали проявляти агресивну поведінку та не реагували на зауваження поліцейських. Додатково, одного з них помітили з предметом, схожим на пістолет.

Після затримання обох порушників інспектори провели огляд помешкання, де виявили чимало предметів, схожих на зброю.

Для подальшого розслідування цього інциденту патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Джерело фото: патрульна поліція Києва

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Файдюк
    Віталій Файдюк
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Михайло Дармін
    Михайло Дармін
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Олександр Шляхтицький
    Олександр Шляхтицький
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду