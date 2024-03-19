В Киеве вызов патрульных о нарушении тишины завершился изъятием оружия

Женщина пожаловалась полиции на соседей, которые громко слушали музыку, а патрульные во время успокоения мужчин нашли оружие.

Источник фото: патрульная полиция Киева

Нарушение тишины в Киеве привело к задержанию и изъятию оружия по вызову местной патрульной полиции. Согласно сообщению патрульной полиции Киева, жительница Днепровского района позвонила на горячую линию 112, жалуясь на соседей, которые громко слушали музыку и препятствовали спокойному отдыху других жителей.

Патрульные оперативно отреагировали на вызов и прибыли на место происшествия, попытавшись получить доступ к указанной квартире, чтобы успокоить шумную компанию. Во время этого двое мужчин, открывших дверь, начали проявлять агрессивное поведение и не реагировали на замечания полицейских. Дополнительно, одного из них заметили с предметом, похожим на пистолет.

После задержания обоих нарушителей инспекторы провели осмотр помещения, где обнаружили немало предметов, похожих на оружие.

Для дальнейшего расследования этого инцидента патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Источник фото: патрульная полиция Киева

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