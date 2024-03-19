Работа продолжается круглосуточно: глава Запорожской ОВА показал изготовление «зубов дракона», видео

В области продолжается круглосуточная работа по изготовлению «зубов дракона» – заградительных пирамид, помогающих в обороне от российских оккупантов.

Фото: 24tv.ua

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В Запорожской области продолжается круглосуточная работа по изготовлению «зубов дракона» – заградительных пирамид, помогающих в обороне от российских оккупантов. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

«Круглосуточно производим защитные сооружения. Официально это заградительные пирамиды. Другим словом – тетраэдры. А простыми словами – запорожские «зубы дракона», – написал Федоров.

Он рассказал, что при производстве используется специальная технология. Она позволяет сделать сооружения максимально крепкими за минимальное время застывания.

«Наши запорожские зубы способны выдержать как критические температуры, так и любую агрессию», - уточнил чиновник.

По его словам, бетон, из которого производят «зубы дракона», предназначен для разных видов грунта.

Работы проводятся под руководством военных и Министерства обороны.

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