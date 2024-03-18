Роксолана Пидласа пояснила, какие предостережения в вопросе конфискации российских активов выражают в ЕС

В странах ЕС заморожены 210 млрд евро российских активов.

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Наибольшая часть активов российского Центрального банка, которые размещены в различных финансовых и банковских учреждениях, а это около 210 из 260 млрд евро, заморожена в странах ЕС. И, в частности, ¾ этих денег заморожены в Бельгии в Центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear. Об этом сообщила глава Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

По ее словам, для того чтобы распоряжаться этими деньгами, нужно принятие единогласного решения странами членами ЕС.

«В Евросоюзе, к сожалению, нет единства по этому вопросу. Некоторые страны и их лидеры блокируют любые решения о помощи Украине. Но есть и наши надежные партнеры, например Германия, Франция, Италия, и Европейский центральный банк занимает здесь достаточно жесткую позицию, и выражают предостережение в вопросе конфискации российских активов», – подчеркнула Роксолана Пидласа.

Народная депутат отметила, что предостережения касаются двух вещей: норм международного права и стабильности доллара и евро.

«Первое замечание – это легальность конфискации российских суверенных активов, потому что они пользуются иммунитетом по международному праву, даже если рф сама нарушает международное право. Поэтому правительства европейских стран осторожно относятся к тому, чтобы самим нарушать эти нормы. И второй вопрос, который их беспокоит, это влияние конфискации российских активов на стабильность доллара и евро, а также доверие к этим валютам на международном рынке. Это абсолютно их внутренний вопрос. Но они хотят, чтобы евро оставался стабильным и к нему было высокое доверие, особенно в странах арабского мира или азиатских странах», – объяснила Роксолана Пидласа.

Народная депутат отметила, что Еврокомиссия сейчас предлагает Украине компромиссное решение, которое не до конца устраивает Украину.

«Предлагается использовать доходы, которые генерируют операции с замороженными российскими активами в Бельгии. То есть Центральный депозитарий берет деньги, инвестирует и получает доход. По разным оценкам, он составляет около 3,85 млрд евро в год. Сейчас Еврокомиссия готовит предложение, которое должно быть принято единогласно всеми странами ЕС. И в этой операции говорится, что от 2 до 3 млрд евро по крайней мере в 2024 году из этих доходов можно передать Украине. В целом же оценивается, что к 2027 году эти активы в Бельгии могут сгенерировать до 20 млрд евро доходов, которые можно в теории передать Украине, если ЕС примет такое решение», – проинформировала она.

Глава бюджетного комитета обратила внимание на инициативы европейских чиновников относительно российских активов и возможного их использования на закупку оружия для Украины.

«На прошлой неделе произошла почти революционная вещь. Президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что эти деньги можно будет использовать для закупки оружия. Это первое такое заявление за два года, потому что все это время мы обсуждали, что замороженные российские активы должны быть использованы на быстрое восстановление или направлены в бюджет Украины. Но важно, что это прозвучало в голос от столь высокого должностного лица. И мы можем в теории рассчитывать на то, что эти средства будут направлены на закупку оружия», – резюмировала Роксолана Пидласа.

Ранее народный депутат от фракции «Слуга народа», глава парламентского Комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов заявил, что одних лишь арестованных за границей российских активов для восстановления недостаточно, поэтому рф должна после нашей победы платить репарации.

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