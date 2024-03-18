Роксолана Підласа пояснила, які застереження в питанні конфіскації російських активів висловлюють у ЄС

У країнах ЄС заморожені 210 млрд євро російських активів.

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Найбільша частина активів російського Центрального банку, які розміщені в різних фінансових і банківських установах, а це близько 210 із 260 млрд євро, заморожена в країнах ЄС. І, зокрема, ¾ цих грошей заморожені в Бельгії у Центральному депозитарії цінних паперів Euroclear. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

За її словами, для того, щоб розпоряджатися цими грошима, потрібне ухвалення одноголосного рішення країнами членами ЄС.

«В Євросоюзі, на жаль, немає єдності у цьому питанні. Деякі країни і їхні лідери блокують будь-які рішення щодо допомоги Україні. Але є і наші надійні партнери, наприклад, Німеччина, Франція, Італія, і Європейський центральний банк займає тут досить жорстку позицію, і висловлюють застереження в питанні конфіскації російських активів», – наголосила Роксолана Підласа.

Народна депутатка зазначила, що застереження стосуються двох речей: норм міжнародного права та стабільності долара та євро.

«Перше зауваження – це легальність конфіскації російських суверенних активів, тому що вони користуються імунітетом за міжнародним правом, навіть якщо рф сама порушує міжнародне право. Тому уряди європейських країн обережно ставляться до того, щоб самим порушувати ці норми. І друге питання, яке їх непокоїть, це вплив конфіскації російських активів на стабільність долара та євро, а також на довіру до цих валют на міжнародному ринку. Це абсолютно їхнє внутрішнє питання. Але вони хочуть, щоб євро залишався стабільним і до нього була висока довіра, особливо в країнах арабського світу чи азійських країнах», – пояснила Роксолана Підласа.

Народна депутатка зазначила, що Єврокомісія зараз пропонує Україні компромісне рішення, яке не до кінця влаштовує Україну.

«Пропонується використовувати доходи, які генерують операції з замороженими російськими активами у Бельгії. Тобто Центральний депозитарій бере ці гроші, інвестує та отримує дохід. За різними оцінками, він складає близько 3,85 млрд євро на рік. Зараз Єврокомісія готує пропозицію, яка має бути ухвалена одноголосно усіма країнами ЄС. І в цій операції йдеться про те, що від 2 до 3 млрд євро принаймні у 2024 році з цих прибутків можна передати Україні. А загалом оцінюється, що до 2027 року ці активи у Бельгії можуть згенерувати до 20 млрд євро прибутків, які можна в теорії передати Україні, якщо ЄС ухвалить таке рішення», – поінформувала вона.

Голова бюджетного комітету звернула увагу на ініціативи європейських чиновників стосовно російських активів і можливого їхнього використання на закупівлю зброї для України.

«Минулого тижня відбулася майже революційна річ. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ці гроші можна буде використовувати для закупівлі зброї. Це перша така заява за два роки, тому що весь цей час ми обговорювали, що заморожені російські активи мають бути використані на швидку відбудову або спрямовані до бюджету України. Але важливо, що це прозвучало в голос від такої високої посадової особи. І ми можемо в теорії розраховувати на те, що ці кошти будуть спрямовані на закупівлю зброї», – резюмувала Роксолана Підласа.

Раніше народний депутат від фракції «Слуга народу», голова парламентського Комітету з питань правової політики Денис Маслов заявив, що самих арештованих за кордоном російських активів для відбудови недостатньо, тому рф має після нашої перемоги платити репарації.

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