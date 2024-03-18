Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Коли відсутня ознака повторності у вчиненні крадіжки – позиція Верховного Суду

Апеляційний суд допустив неправильне застосування закону, кваліфікуючи дії засудженої за ч. 2 ст. 15 – ч. 2 ст. 185 КК як закінчений замах на крадіжку, вчинену повторно, оскільки відсутня кваліфікуюча ознака «повторність».

Голови апеляційних судів пропонують повернути з відставки суддів, що раніше пройшли оцінювання, але звільнилися у відставку

Запропоновано тимчасовий спосіб подолання кадрової кризи в судах.

Верховний суд США вирішить, чи може уряд радити соціальним мережам, який контент слід обмежувати

Рішення Верховного суду США може вплинути на всі справи уряду з цифровими платформами під час осінніх виборів Президента.

Уряд затвердив План для Ukraine Facility: коли буде опубліковано план реформ, Меморандум про взаєморозуміння між Україною та ЄС і текст кредитної угоди

Мінекономіки на запит «Судово-юридичної газети» щодо текстів Меморандуму, Кредитної угоди та проекту Плану для Ukraine Facility, пояснило, коли вони будуть опубліковані.

Депутати пропонують заборонити усиновлення особами, що ставлять під загрозу право України на незалежність

Як вказують депутати, необхідно унеможливити передачу дітей на виховання особам, притягнутим до відповідальності за колабораційну діяльність, та особам, що підривають національну безпеку України.

  1. В Україні

Роксолана Підласа пояснила, які застереження в питанні конфіскації російських активів висловлюють у ЄС

13:08, 18 березня 2024
У країнах ЄС заморожені 210 млрд євро російських активів.
Роксолана Підласа пояснила, які застереження в питанні конфіскації російських активів висловлюють у ЄС
Джерело фото: sluga-narodu.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Найбільша частина активів російського Центрального банку, які розміщені в різних фінансових і банківських установах, а це близько 210 із 260 млрд євро, заморожена в країнах ЄС. І, зокрема, ¾ цих грошей заморожені в Бельгії у Центральному депозитарії цінних паперів Euroclear. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

За її словами, для того, щоб розпоряджатися цими грошима, потрібне ухвалення одноголосного рішення країнами членами ЄС.

«В Євросоюзі, на жаль, немає єдності у цьому питанні. Деякі країни і їхні лідери блокують будь-які рішення щодо допомоги Україні. Але є і наші надійні партнери, наприклад, Німеччина, Франція, Італія, і Європейський центральний банк займає тут досить жорстку позицію, і висловлюють застереження в питанні конфіскації російських активів», – наголосила Роксолана Підласа.

Народна депутатка зазначила, що застереження стосуються двох речей: норм міжнародного права та стабільності долара та євро.

«Перше зауваження – це легальність конфіскації російських суверенних активів, тому що вони користуються імунітетом за міжнародним правом, навіть якщо рф сама порушує міжнародне право. Тому уряди європейських країн обережно ставляться до того, щоб самим порушувати ці норми. І друге питання, яке їх непокоїть, це вплив конфіскації російських активів на стабільність долара та євро, а також на довіру до цих валют на міжнародному ринку. Це абсолютно їхнє внутрішнє питання. Але вони хочуть, щоб євро залишався стабільним і до нього була висока довіра, особливо в країнах арабського світу чи азійських країнах», – пояснила Роксолана Підласа.

Народна депутатка зазначила, що Єврокомісія зараз пропонує Україні компромісне рішення, яке не до кінця влаштовує Україну.

«Пропонується використовувати доходи, які генерують операції з замороженими російськими активами у Бельгії. Тобто Центральний депозитарій бере ці гроші, інвестує та отримує дохід. За різними оцінками, він складає близько 3,85 млрд євро на рік. Зараз Єврокомісія готує пропозицію, яка має бути ухвалена одноголосно усіма країнами ЄС. І в цій операції йдеться про те, що від 2 до 3 млрд євро принаймні у 2024 році з цих прибутків можна передати Україні. А загалом оцінюється, що до 2027 року ці активи у Бельгії можуть згенерувати до 20 млрд євро прибутків, які можна в теорії передати Україні, якщо ЄС ухвалить таке рішення», – поінформувала вона.

Голова бюджетного комітету звернула увагу на ініціативи європейських чиновників стосовно російських активів і можливого їхнього використання на закупівлю зброї для України.

«Минулого тижня відбулася майже революційна річ. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ці гроші можна буде використовувати для закупівлі зброї. Це перша така заява за два роки, тому що весь цей час ми обговорювали, що заморожені російські активи мають бути використані на швидку відбудову або спрямовані до бюджету України. Але важливо, що це прозвучало в голос від такої високої посадової особи. І ми можемо в теорії розраховувати на те, що ці кошти будуть спрямовані на закупівлю зброї», – резюмувала Роксолана Підласа.

Раніше народний депутат від фракції «Слуга народу», голова парламентського Комітету з питань правової політики Денис Маслов заявив, що самих арештованих за кордоном російських активів для відбудови недостатньо, тому рф має після нашої перемоги платити репарації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як зміниться відстрочка від мобілізації по догляду та що буде з бронюванням військовозобов’язаних, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Андрущенко
    Сергій Андрущенко
    перший заступник голови СБ України — керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України