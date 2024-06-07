Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України на $225 мільйонів: що туди входить

Лідер США зустрівся з Володимиром Зеленським та оголосив про новий пакет допомоги Україні на 225 мільйонів доларів.

Фото: Укрінформ

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 225 мільйонів доларів. Про це він оголосив під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським у Парижі, передає кореспондент CNN.

За даними АР, пакет допомоги включає боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, ракети для системи протиповітряної оборони HAWK, зенітні ракети Stinger, протитанкові системи Javelin і AT-4, 155-мм гаубиці, бронетехніку, трейлери, патрульні катери, матеріали для підриву та широкий спектр іншого, зокрема, запасні частини та обладнання.

Як стало відомо напередодні, президент США Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території росії зброєю американського виробництва, але з деякими обмеженнями.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що адміністрація президента Джо Байдена «адаптує та скорегує за необхідності» свою заборону використовувати Україні американську зброю для ударів по території росії.

В Офісі Президента підтвердили, що США дозволили Україні бити по рф своєю зброєю, однак є обмеження.

Також в США уточнили, якою зброєю не можна бити по рф.

Крім того,Джо Байден наголосив, що не підтримує застосування зброї американського виробництва для ударів безпосередньо по москві чи кремлю.

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