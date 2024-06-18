Графіки стабілізаційних відключень на 18 червня оновили – що змінилося

До 15:00 відключень електрики не буде.

Джерело фото: Суспільне Івано-Франківськ

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За інформацією від Укренерго, 18 червня термін дії обмеження споживання в усіх областях зменшено: графіки погодинних відключень скасовані з 10:00 до 15:00. Причина – більш активна робота СЕС.

«За інформацією від Укренерго, сьогодні до 15:00 будемо без відключень електрики.

З 15:00 і до 24:00 графіки стабілізаційних відключень застосовуватимуться знову», — заявили у ДТЕК.

У понеділок 17 червня повідомлялося, що графіки відключень 18 червня будуть застосовуватися протягом всієї доби – з 00:00 до 24:00.

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