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На Львівщині напали на працівника ТЦК: чоловіка вдарили по голові, у нього черепно-мозкова травма

13:52, 18 червня 2024
На військового напали в той час, коли він супроводжував військовозобовʼязаного на проходження ВЛК.
На Львівщині напали на працівника ТЦК: чоловіка вдарили по голові, у нього черепно-мозкова травма
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На Львівщині у місті Яворів напали на працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У чоловіка черепно-мозкова травма. Про це повідомили у Львівському обласному ТЦК.

Зазначається, що на військового напали на одній з вулиць міста, коли він супроводжував військовозобовʼязаного на проходження ВЛК.

Чоловіка вдарили важким тупим предметом по голові. Його доставили до місцевої лікарні, де йому діагностували закриту черепно-мозкову травму.

В обласному ТЦК розповіли, що потерпілого звати Юрій. У березні 2022 року він дістав поранення на лінії фронту в Миколаївській області. Зокрема, у нього осколкові поранення, опіки обличчя та часткова втрата слуху. Через це Юрія перевели на службу в РТЦК та СП міста Яворів.

Нападника вже знайшли та затримали. Він відповідатиме згідно із законом, запевнили в ТЦК.

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