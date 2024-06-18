Визначення походження дитини: що треба знати

Українцям відповіли на низку питань щодо визначення походження дитини.

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Міністерство юстиції України роз’яснило питання визначення походження дитини.

Права та обов’язки матері, батька та дитини ґрунтуються на походженні дитини від них, засвідченому органом державної реєстрації актів цивільного стану в порядку, встановленому Сімейним кодексом України (далі – Кодекс).

Визначення походження дитини від матері та батька, які перебувають у шлюбі між собою

Відповідно до статті 122 Кодексу дитина, яка зачата і (або) народжена у шлюбі, походить від подружжя. Походження дитини від подружжя визначається на підставі свідоцтва про шлюб та документа закладу охорони здоров’я про народження дружиною дитини.

Згідно зі статтею 123 Кодексу у разі народження дружиною дитини, зачатої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, здійснених за письмовою згодою її чоловіка, він записується батьком дитини.

Якщо в організм іншої жінки перенесено ембріон людини, зачатого подружжям у результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, батьками дитини є подружжя. Подружжя визнається батьками дитини, народженої дружиною після перенесення в її організм ембріона людини, зачатого її чоловіком та іншою жінкою в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій.

Статтею 133 Кодексу визначено, що якщо дитина народилася у подружжя, дружина записується матір’ю, а чоловік – батьком дитини.

Визначення походження дитини від батька у разі реєстрації повторного шлюбу з її матір’ю

Відповідно до статті 124 Кодексу, якщо дитина народилася до спливу десяти місяців від дня припинення шлюбу або визнання шлюбу недійсним, але після реєстрації повторного шлюбу її матері з іншою особою, вважається, що батьком дитини є чоловік її матері у повторному шлюбі.

Батьківство попереднього чоловіка може бути визначене на підставі його спільної заяви з чоловіком у повторному шлюбі або за рішенням суду.

Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою

Якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від матері визначається на підставі документа закладу охорони здоров’я про народження нею дитини; походження дитини від батька визначається за заявою матері та батька дитини або за рішенням суду (стаття 125 Кодексу).

Визначення походження дитини від батька за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою

Згідно зі статтею 126 Кодексу походження дитини від батька визначається за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою. Заява може бути подана як до, так і після народження дитини до органу ДРАЦС.

Якщо заява про визнання себе батьком дитини подана неповнолітнім, орган державної реєстрації актів цивільного стану повідомляє батькам, опікуну, піклувальнику неповнолітнього про запис його батьком дитини. Якщо повідомити їм неможливо, орган ДРАЦС повинен повідомити органу опіки та піклування про запис неповнолітнього батьком дитини.

Якщо заява про визнання батьківства не може бути подана особисто, вона може бути подана через представника або надіслана поштою, за умови її нотаріального засвідчення. Повноваження представника мають бути нотаріально засвідчені.

Запис про батьків дитини, якщо батьківство, материнство не встановлене

Відповідно до статті 135 Кодексу при народженні дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі, у випадках, коли немає спільної заяви батьків, заяви батька або рішення суду, запис про батька дитини у книзі реєстрації народжень провадиться за прізвищем та громадянством матері, а ім’я та по батькові батька дитини записуються за її вказівкою.

У разі смерті матері, а також за неможливості встановити місце її проживання чи перебування запис про матір та батька дитини провадиться відповідно до цієї статті, за заявою родичів, інших осіб або уповноваженого представника закладу охорони здоров’я, в якому народилася дитина.

Якщо батьки дитини невідомі, державна реєстрація її народження проводиться за рішенням органу опіки та піклування, яким визначається прізвище, власне ім’я, по батькові дитини та відомості про батьків.

Визнання батьківства за рішенням суду

Відповідно до статті 128 Кодексу за відсутності заяви, право на подання якої встановлено статтею 126 Кодексу, батьківство щодо дитини може бути визнане за рішенням суду.

Підставою для визнання батьківства є будь-які відомості, що засвідчують походження дитини від певної особи, зібрані відповідно до Цивільного процесуального кодексу України.

Позов про визнання батьківства може бути пред’явлений:

- матір’ю;

- опікуном;

- піклувальником дитини;

- особою, яка утримує та виховує дитину;

- самою дитиною, яка досягла повноліття;

- особою, яка вважає себе батьком дитини.

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