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Директор Центру досліджень енергетики розповів, чого очікувати українцям взимку

10:52, 18 червня 2024
На думку Олександра Харченка, для відновлення потужностей енергосистеми Україні потрібно приблизно два роки.
Директор Центру досліджень енергетики розповів, чого очікувати українцям взимку
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Для відновлення потужностей енергосистеми Україні потрібно приблизно два роки. Про це директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко сказав в ефірі «Київ24».

«Стан енергетичної системи України наразі – три з 12. Якщо б нам вдалося у будь-який спосіб повернутися до управління Запорізькою атомною станцією і включити в роботу хоча б два-три блоки, це був би величезний фактор, який змінить ситуацію в енергосистемі. Обмеження практично не були б потрібні або були б потрібні дуже рідко», – розповів експерт.

На думку Харченка, для того, щоб відновити потужності, нам технічно потрібно десь два роки.

Тобто дві зими можуть бути обмеження, зазначив директор Центру досліджень енергетики.

На повний перезапуск ЗАЕС підуть роки, вважають в Міненерго. Міністр Герман Галущенко заявив, що росіяни довели Запорізьку АЕС до такого стану, що там навіть один енергоблок проблематично запустити з технічного погляду.

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