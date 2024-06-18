Директор Центра исследований энергетики рассказал, чего ждать украинцам зимой

По мнению Александра Харченко, для восстановления мощностей энергосистемы Украине нужно примерно два года.

Для восстановления мощностей энергосистемы Украине нужно примерно два года. Об этом директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сказал в эфире «Киев24».

«Состояние энергетической системы Украины сейчас – три из 12. Если бы нам удалось любым способом вернуться к управлению Запорожской атомной станцией и включить в работу хотя бы два-три блока, это был бы огромный фактор, который изменит ситуацию в энергосистеме. Ограничения практически не были бы нужны или нужны очень редко», – рассказал эксперт.

По мнению Харченко, для того чтобы восстановить мощности, нам технически нужно где-то два года.

То есть две зимы могут быть ограничения, отметил директор Центра исследований энергетики.

На полный перезапуск ЗАЭС уйдут годы, считают в Минэнерго. Министр Герман Галущенко заявил, что россияне довели Запорожскую АЭС до такого состояния, что там даже один энергоблок проблематично запустить с технической точки зрения.

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