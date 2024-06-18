В Черновцах патрульные задержали военнообязанного, чтобы отвезти в ТЦК: начато служебное расследование

Между патрульными полицейскими и гражданскими произошел конфликт.

В Черновцах произошел конфликт между патрульными и гражданскими. В полиции инициировали служебное расследование. Об этом сообщает патрульная полиция Черновицкой области.

«15 июня, около 10 часов, патрульные получили сообщение о хулиганстве, в Черновцах на улице Вокзальной. На месте инспекторы установили обстоятельства случившегося и составили соответствующие административные материалы», - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что впоследствии, согласно ст. 32 ЗУ «О Национальной полиции», для проверки данных патрульные потребовали предъявить военно-учетные документы всех участников происшествия.

У одного из мужчин не было их с собой, но через некоторое время документы принес его родственник. Тогда для уточнения данных гражданина пригласили в ТЦК, однако мужчина отказался и сказал, чтобы его задерживали, в противном случае он отказывается уезжать. Инспекторы задержали гражданина.

«Все обстоятельства относительно указанного события и действий полицейских будут тщательно проверены, руководством управления патрульной полиции в Черновицкой области», - добавили в полиции.

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