У Чернівцях патрульні затримали військовозобов’язаного, щоб відвезти до ТЦК: розпочато службове розслідування

Між патрульними поліцейськими та цивільними стався конфлікт.

У Чернівцях стався конфлікт між патрульними та цивільними. У поліції ініціювали службове розслідування. Про це повідомляє патрульна поліція Чернівецької області.

«15 червня, близько 10-ї години, патрульні отримали повідомлення про хуліганство, у Чернівцях на вулиці Вокзальній. На місці інспектори встановили обставини події та склали відповідні адміністративні матеріали», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що згодом, відповідно до ст. 32 ЗУ «Про Національну поліцію», для перевірки даних патрульні вимагали предʼявити військово-облікові документи всіх учасників події.

Один із чоловіків не мав їх із собою, але через деякий час документи приніс його родич. Тоді для уточнення даних громадянина запросили до ТЦК, проте чоловік відмовився та сказав, щоб його затримували, в іншому випадку він відмовляється їхати. Інспектори затримали громадянина.

«Усі обставини щодо вказаної події та дій поліцейських будуть ретельно перевірені, керівництвом управління патрульної поліції в Чернівецькій області», - додали у поліції.

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