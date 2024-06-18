У застосунку Резерв+ з'явилася функція виправлення даних онлайн для військових та військовозобов'язаних

У застосунку тепер військові та військовозобов'язані зможуть виправити дані онлайн.

Джерело фото: ЗМІ

Окрім того, що у застосунку Резерв+ для військовозобов’язаних з'явився обліковий документ через QR-код, там додали також і функцію виправлення даних онлайн для військових та військовозобов'язаних.

Про це повідомили у Міноборони.

Нововведення потрібне для двох випадків:

якщо людина вже військовослужбовець, але досі на обліку — для тих захисників, чий актуальний статус не відображався у реєстрі «Оберіг»;

якщо дані людини не знайдено – для всіх військовозобов'язаних, хто отримав таке сповіщення у Резерв+.

Раніше «Судово-юридична газета» розповідала, що в Україні готуються до запуску електронного військово-облікового документа (е-ВОД). Це електронний документ, який відображається у застосунку на смартфоні користувача та містить перевірені дані з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг».

Як розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін під час телемарафону, «для багатьох українців цей QR-код є певним символом легітимізації, тому що таким чином електронний документ можна буде всюди показувати, і він буде рівнозначний паперовому».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.