Для вступу в НАТО Україна має виграти війну — Кірбі

Кірбі нагадав, що і Альянс, і Сполучені Штати заявляли, що спочатку Україна має виграти війну.

Є багато речей, які мають бути зроблені, перш ніж Україна зможе приєднатися до Альянсу, як і будь-який інший член НАТО. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

«Вони можуть подати заявку на вступ до НАТО. І ми вважаємо, що НАТО — це майбутнє України, і ми будемо працювати з ними на кожному кроці, щоб цього досягти», — сказав Кірбі.

Кірбі зазначив, що двостороння угода про безпеку допоможе Україні захистити себе, поки вони працюють над забезпеченням усього необхідного.

«Що стосується вступу України до НАТО, то нагадаю, що і Альянс, і Сполучені Штати заявляли, що спочатку вони мають виграти цю війну», — сказав Кірбі на брифінгу.

За його словами, США роблять усе можливе, щоб переконатися, що українці «зможуть це зробити». Кірбі заявив, що Джо Байден «вірить у те, що НАТО — це майбутнє України.

Нагадаємо, Україна та США підписали безпекову угоду на 10 років. Офіс Президента оприлюднив повний текст угоди України та США про гарантії безпеки.

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