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Для вступления в НАТО Украина должна выиграть войну – Кирби

09:24, 18 июня 2024
Кирби напомнил, что и Альянс, и Соединенные Штаты заявляли, что сначала Украина должна выиграть войну.
Для вступления в НАТО Украина должна выиграть войну – Кирби
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Есть много вещей, которые должны быть сделаны, прежде чем Украина сможет присоединиться к Альянсу, как и любой другой член НАТО. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Они могут подать заявку на вступление в НАТО. И мы считаем, что НАТО – это будущее Украины, и мы будем работать с ними на каждом шагу, чтобы этого добиться», – сказал Кирби.

Кирби отметил, что двустороннее соглашение о безопасности поможет Украине защитить себя, пока они работают над обеспечением всего необходимого.

«Что касается вступления Украины в НАТО, то напомню, что и Альянс, и Соединенные Штаты заявляли, что сначала они должны выиграть эту войну», - сказал Кирби на брифинге.

По его словам, США делают все возможное, чтобы убедиться, что украинцы «смогут это сделать». Кирби заявил, что Джо Байден «верит в то, что НАТО – это будущее Украины.

Напомним, Украина и США подписали соглашение о безопасности на 10 лет. Офис Президента обнародовал полный текст соглашения Украины и США о гарантиях безопасности.

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