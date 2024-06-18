В Киеве маршрутка попала в ДТП, фото

Движении транспорта усложненно от улицы Вячеслава Чорновила в направлении Севастопольской площади.

В столице Патрульная полиция Киева предупредила об усложненном движении транспорта от улицы Вячеслава Чорновила в направлении Севастопольской площади в связи с ДТП на проспекте Воздушных сил.

Правоохранители не приводят деталей дорожно-транспортного происшествия, но с фото, которое опубликовали в полиции, видно, что ДТП произошло при участии маршрутного такси.

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