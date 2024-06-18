У Києві маршрутка потрапила в ДТП, фото

Рух транспорту ускладнений від вулиці В'ячеслава Чорновола в напрямку Севастопольської площі.

У столиці на Патрульна поліція Києва попередила про ускладнений рух транспорту від вулиці В'ячеслава Чорновола в напрямку Севастопольської площі у зв'язку з ДТП на проспекті Повітряних сил.

Правоохоронці не наводять деталей дорожньо-транспортної пригоди, але з фото, яке опублікували у поліції видно, що ДТП сталася за участі маршрутного таксі.

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