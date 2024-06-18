У застосунку Резерв+ для військовозобов’язаних з'явився обліковий документ через QR-код

Також для користувачів додали можливість дистанційного виправлення помилок.

У застосунку Резерв+ зʼявилися нові функції – обліковий документ через QR-код і дистанційне виправлення помилок.

Як зазначили у Міноборони, електронний військово-обліковий документ став доступним у застосунку з 18 червня. Він має таку ж юридичну силу, як паперовий.

Відсканувавши QR-код, уповноважені органи можуть перевіряти його чинність й отримати усю необхідну інформацію.

«Щоб отримати електронний військово-обліковий документ, достатньо авторизуватись у застосунку Резерв+ та оновити дані щодо себе. Якщо ви вже оновлювали дані раніше, завантажте повторно застосунок в App Store чи Google Play Market», — повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Також тепер у Резерв+ доступна функція «Виправити дані онлайн» для двох випадків:

Я військовослужбовець, але досі на обліку — для тих військовослужбовців, чий актуальний статус не відображався у реєстрі Оберіг.

Дані не знайдено — для усіх військовозобов'язаних, хто отримав таке сповіщення в застосунку Резерв+.

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