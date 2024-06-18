В приложении Резерв+ для военнообязанных появился учетный документ через QR-код

Также для пользователей добавили возможность дистанционного устранения ошибок.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», с 18 июня в Украине должен появиться электронный военный билет с QR-кодом.

Утром 18 июля в приложении Резерв+ появились новые функции – учетный документ через QR-код и дистанционное устранение ошибок.

Как отметили в Минобороны, он имеет такую ​​же юридическую силу, как бумажный.

Отсканировав QR-код, уполномоченные органы могут проверять его действие и получить всю необходимую информацию.

«Чтобы получить электронный военно-учетный документ, достаточно авторизироваться в приложении Резерв+ и обновить данные о себе. Если вы уже обновляли данные ранее, загрузите приложение в App Store или Google Play Market», — сообщила заместительница министра обороны Екатерина Черногоренко.

Также теперь у Резерв+ доступна функция «Исправить данные онлайн» для двух случаев:

Я военнослужащий, но до сих пор на учете – для тех военнослужащих, чей актуальный статус не отражался в реестре Оберег.

Данные не найдены – для всех военнообязанных, получивших такое уведомление в приложении Резерв+.

Ранее «Судебно-юридическая газета» рассказывала, что в Украине готовятся к запуску электронного военно-учетного документа (е-ВОД). Это электронный документ, отображаемый в приложении на смартфоне пользователя и содержащий проверенные данные из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

Как ранее рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин во время телемарафона, «для многих украинцев этот QR-код является определенным символом легитимизации, потому что таким образом электронный документ можно будет повсюду показывать, и он будет равнозначен бумажному».

Пока что военнообязанным вклеивают в военно-учетный документ штрих-код (VIN-код). Фактически это идентификационный код, который Реестр военнообязанных «Оберег» автоматически присваивает военнообязанному.

Напомним, в конце мая заместитель Министра обороны Украины по цифровому развитию Катерина Черногоренко в эфире телемарфона анонсировала, что в июне в приложении «Резерв+» появится QR-код, что позволит использовать электронные данные как полноценный военный учетный документ, заменяя бумажные версии.

«18 июня в Резерв+ появится QR-код — это окончательно приравняет информацию из Оберег к электронному военному учетному документу. Мы можем считывать этот QR-код и получать всю необходимую информацию», – сообщила она.

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