Лидеры ЕС провели обсуждение относительно руководящих должностей, но решение будет на следующей неделе – Мишель

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС провели хорошее обсуждение кандидатов на руководящие должности Сообщества, окончательное решение по которым будет принято на формальном саммите, который пройдет 27-27 июня в Брюсселе.
Об этом он, как пишет «Интерфакс-Украина», сказал журналистам в ночь с понедельника на вторник после окончания неформального заседания Европейского совета, на котором главы государств и правительств стран-членов Европейского союза обсудили новый институционный цикл и кандидатов.
«Это была хорошая возможность обменяться мнениями, учитывая результаты выборов (в Европейский парламент) и подготовить формальное заседание Европейского совета, которое состоится на следующей неделе в Брюсселе. Это был хороший разговор, который шел, как я думаю, в правильном направлении. Сегодня нет никаких договоренностей... Предложения были сделаны», - сказал президент Европейского совета.
Отвечая на вопрос журналистов, есть ли большинство для поддержки трио кандидатов – Урсулы фон дер Ляен на второй срок на должности президента Европейской комиссии, бывшего премьер-министра Португалии Антонио Косты на пост президента Европейского совета и нынешней премьер-министра Эстонии Кайи Каллас на должность Высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности, Мишель сказал:
«Это будет понятно на следующей неделе. Сегодняшний разговор был полезным шагом, чтобы подготовить следующий Европейский совет. Но решение будет сделано на следующем формальном Европейском совете».
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