Лидеры ЕС провели обсуждение относительно руководящих должностей, но решение будет на следующей неделе – Мишель

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что сегодня нет никаких договоренностей, но предложения были сделаны.

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС провели хорошее обсуждение кандидатов на руководящие должности Сообщества, окончательное решение по которым будет принято на формальном саммите, который пройдет 27-27 июня в Брюсселе.

Об этом он, как пишет «Интерфакс-Украина», сказал журналистам в ночь с понедельника на вторник после окончания неформального заседания Европейского совета, на котором главы государств и правительств стран-членов Европейского союза обсудили новый институционный цикл и кандидатов.

«Это была хорошая возможность обменяться мнениями, учитывая результаты выборов (в Европейский парламент) и подготовить формальное заседание Европейского совета, которое состоится на следующей неделе в Брюсселе. Это был хороший разговор, который шел, как я думаю, в правильном направлении. Сегодня нет никаких договоренностей... Предложения были сделаны», - сказал президент Европейского совета.

Отвечая на вопрос журналистов, есть ли большинство для поддержки трио кандидатов – Урсулы фон дер Ляен на второй срок на должности президента Европейской комиссии, бывшего премьер-министра Португалии Антонио Косты на пост президента Европейского совета и нынешней премьер-министра Эстонии Кайи Каллас на должность Высокого представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности, Мишель сказал:

«Это будет понятно на следующей неделе. Сегодняшний разговор был полезным шагом, чтобы подготовить следующий Европейский совет. Но решение будет сделано на следующем формальном Европейском совете».

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