Лідери ЄС провели обговорення щодо керівних посад, але рішення буде наступного тижня – Мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що сьогодні немає жодних домовленостей, але пропозиції було зроблено.

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що лідери ЄС провели гарне обговорення кандидатів на керівні посади Співтовариства, остаточне рішення щодо яких буде ухвалене на формальному саміті, який пройде 27-27 червня в Брюсселі.

Про це, як пише «Інтерфакс-Україна», він сказав журналістам у ніч із понеділка на вівторок після закінчення неформального засідання Європейської ради, на якому глави держав і урядів країн-членів Європейського союзу обговорили новий інституційний цикл і кандидатів.

«Це була гарна можливість обмінятися думками, беручи до уваги результати виборів (до Європейського парламенту) і підготувати формальне засідання Європейської ради, яке відбудеться наступного тижня в Брюсселі. Це була хороша розмова, яка йшла, як я думаю, у правильному напрямку. Сьогодні немає жодних домовленостей... Пропозиції було зроблено», - сказав президент Європейської ради.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи є більшість для підтримки тріо кандидатів – Урсули фон дер Ляєн на другий термін на посаді президента Європейської комісії, колишнього прем'єр-міністра Португалії Антоніо Кости на посаду президента Європейської ради та нинішньої прем'єр-міністерки Естонії Кайї Каллас на посаду Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки, Мішель сказав:

«Це буде зрозуміло наступного тижня. Сьогоднішня розмова була корисним кроком, щоб підготувати наступну Європейську раду. Але рішення буде зроблено на наступній формальній Європейській раді».

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