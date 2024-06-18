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Лідери ЄС провели обговорення щодо керівних посад, але рішення буде наступного тижня – Мішель

08:50, 18 червня 2024
Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що сьогодні немає жодних домовленостей, але пропозиції було зроблено.
Лідери ЄС провели обговорення щодо керівних посад, але рішення буде наступного тижня – Мішель
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Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що лідери ЄС провели гарне обговорення кандидатів на керівні посади Співтовариства, остаточне рішення щодо яких буде ухвалене на формальному саміті, який пройде 27-27 червня в Брюсселі.

Про це, як пише «Інтерфакс-Україна», він сказав журналістам у ніч із понеділка на вівторок після закінчення неформального засідання Європейської ради, на якому глави держав і урядів країн-членів Європейського союзу обговорили новий інституційний цикл і кандидатів.

«Це була гарна можливість обмінятися думками, беручи до уваги результати виборів (до Європейського парламенту) і підготувати формальне засідання Європейської ради, яке відбудеться наступного тижня в Брюсселі. Це була хороша розмова, яка йшла, як я думаю, у правильному напрямку. Сьогодні немає жодних домовленостей... Пропозиції було зроблено», - сказав президент Європейської ради.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи є більшість для підтримки тріо кандидатів – Урсули фон дер Ляєн на другий термін на посаді президента Європейської комісії, колишнього прем'єр-міністра Португалії Антоніо Кости на посаду президента Європейської ради та нинішньої прем'єр-міністерки Естонії Кайї Каллас на посаду Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки, Мішель сказав:

«Це буде зрозуміло наступного тижня. Сьогоднішня розмова була корисним кроком, щоб підготувати наступну Європейську раду. Але рішення буде зроблено на наступній формальній Європейській раді».

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