Вселенський Патріархат підписав комюніке Глобального саміту світу

Вселенський патріархат приєднався до комюніке Саміту миру.

Представники Вселенського Патріархату приєдналися до країн та організацій, які підтримали підсумкове спільне комюніке Глобального саміту світу в Україні, що проходив 14-16 червня у Бюргенштоку, Швейцарія.

На сторінці Федеральної ради Швейцарії у переліку країн, які підписали комюніке, з'явився Вселенський Патріархат (Ecumenical Patriarchate).

Участь у Саміті брав Вселенський патріарх Варфоломій.

Нагадаємо, Офіс Президента України опублікував Спільне комюніке про основи миру за підсумками Саміту миру у Швейцарії.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що на Глобальному саміті миру, який проходив у Брюрґенштоці, основною стратегією була Формула миру Президента України Володимира Зеленського, без розгляду альтернативних планів.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала умову залучення рф до мирного процесу. А у Білому домі заявили, що бачення «миру» путіна суперечить статуту ООН і здоровому глузду.

Також Володимир Зеленський наголосив, що, присутність росії на другому Саміті миру буде говорити про те, що вони хочуть миру та хочуть закінчити війну. Президент також зазначив, що рф може розпочати перемовини з Україною хоч завтра, якщо вийде з наших територій, показавши повагу до Статуту ООН.

Раніше Зеленський розповів, коли відкриється шлях до проведення другого Саміту миру, а отже і до завершення війни.

Додамо, що в Офісі Президента пояснили, чому не всі учасники Саміту миру змогли підписали комюніке.

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