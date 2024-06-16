Практика судів
  1. У світі

рф може розпочати перемовини з Україною хоч завтра, якщо вийде з наших територій – Зеленський

17:27, 16 червня 2024
Також Президент зазначив, що фінальне комюніке Саміту миру є відкритим документом, до нього можуть приєднуватися інші країни.
рф може розпочати перемовини з Україною хоч завтра, якщо вийде з наших територій – Зеленський
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що фінальне комюніке Саміту миру є відкритим документом, до нього можуть приєднуватися інші країни.

«Є різні країни з різними думками, і ми повинні поважати думку кожного, якщо вони не є окупантами», - зауважив Президент України.

Відповідаючи на запитання щодо приєднання до Формули миру «потенційно проблемних країн», Володимир Зеленський сказав, що проблемною є одна країна, і не потенційно, а реально – і це росія.

«Правда все одно знайде двері до всіх», - завершив Президент України.

За словами Володимира Зеленського, найголовніший успіх для України – це закінчення війни.

«Це навіть не успіх, а єдина можливість існування», - наголосив він.

За словами Зеленського, присутність росії на другому Саміті миру буде говорити про те, що вони хочуть миру, хочуть закінчити війну. Президент також зазначив, що рф може розпочати перемовини з Україною хоч завтра, якщо вийде з наших територій, показавши повагу до Статуту ООН.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала умову залучення рф до мирного процесу.

Нагадаємо, Офіс Президента України опублікував Спільне комюніке про основи миру за підсумками Саміту миру у Швейцарії. Відомо, що документ підписали 80 країн та чотири міжнародні організації.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що на Глобальному саміті миру, який проходить у Брюрґенштоці, основною стратегією є Формула миру Президента України Володимира Зеленського, без розгляду альтернативних планів.

А у Білому домі заявили, що бачення «миру» путіна суперечить статуту ООН і здоровому глузду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Як відбуватиметься повернення до військової служби у разі звільнення від відповідальності за дезертирство і СЗЧ – що пропонують депутати

Лише за 4 місяці вже зареєстровано 10 584 кримінальних проваджень за статтею про самовільне залишення військової частини і 7 306 кримінальних проваджень за дезертирство.

Достатньо опублікування судової повістки про виклик в загальнодержавному ЗМІ – Верховний Суд висловився про належне ознайомлення у судовому провадженні за відсутності обвинуваченого

З моменту опублікування повістки про виклик у ЗМІ загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом, якщо йдеться про судове провадження за відсутності обвинуваченого.

Депутати рекомендуватимуть Кабміну надати підприємствам з «клубу білого бізнесу» можливість бронювати до 25% працівників

Законопроект про «клуб білого бізнесу» не буде містити прямих норм про економічне бронювання, але там буде певна рекомендація Кабміну.

Кабмін у новому порядку бронювання визначив, що не підлягають бронюванню заброньовані особи

Вочевидь, Уряд поспішав з підготовкою постанови про бронювання, тому визначив, що не підлягають бронюванню особи, які заброньовані.

Для підтвердження факту здійснення догляду за особою з інвалідністю вдома особа має бути включена до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг

Крім того, законодавець змінив позасудовий порядок встановлення факту здійснення особою постійного догляду у чинному законодавстві про мобілізаційну підготовку та порядок мобілізації.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Катющенко
    Віталій Катющенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Євген Мацький
    Євген Мацький
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду