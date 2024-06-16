рф може розпочати перемовини з Україною хоч завтра, якщо вийде з наших територій – Зеленський

Також Президент зазначив, що фінальне комюніке Саміту миру є відкритим документом, до нього можуть приєднуватися інші країни.

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що фінальне комюніке Саміту миру є відкритим документом, до нього можуть приєднуватися інші країни.

«Є різні країни з різними думками, і ми повинні поважати думку кожного, якщо вони не є окупантами», - зауважив Президент України.

Відповідаючи на запитання щодо приєднання до Формули миру «потенційно проблемних країн», Володимир Зеленський сказав, що проблемною є одна країна, і не потенційно, а реально – і це росія.

«Правда все одно знайде двері до всіх», - завершив Президент України.

За словами Володимира Зеленського, найголовніший успіх для України – це закінчення війни.

«Це навіть не успіх, а єдина можливість існування», - наголосив він.

За словами Зеленського, присутність росії на другому Саміті миру буде говорити про те, що вони хочуть миру, хочуть закінчити війну. Президент також зазначив, що рф може розпочати перемовини з Україною хоч завтра, якщо вийде з наших територій, показавши повагу до Статуту ООН.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала умову залучення рф до мирного процесу.

Нагадаємо, Офіс Президента України опублікував Спільне комюніке про основи миру за підсумками Саміту миру у Швейцарії. Відомо, що документ підписали 80 країн та чотири міжнародні організації.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що на Глобальному саміті миру, який проходить у Брюрґенштоці, основною стратегією є Формула миру Президента України Володимира Зеленського, без розгляду альтернативних планів.

А у Білому домі заявили, що бачення «миру» путіна суперечить статуту ООН і здоровому глузду.

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