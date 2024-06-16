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На Черкащині автівка злетіла з дороги в Дніпро: загинула пасажирка

22:58, 16 червня 2024
В результаті падіння автомобіля в річку, загинула жінка, водія затримали поліцейські.
На Черкащині автівка злетіла з дороги в Дніпро: загинула пасажирка
Джерело фото: cherkasypolice
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В селі Коробівка, Золотоніського району, серед ночі до поліції надійшло повідомлення про те, що автомобіль «BMW X-5» зійшов з дороги і впав у річку Дніпро з водієм і пасажиром в салоні. Про це повідомила поліція Черкаської області.

В результаті інциденту загинула 49-річна жінка, яка перебувала у салоні автомобіля. Її тіло було пізніше витягнуте з води рятувальниками ДСНС за допомогою важкої техніки.

Пасажир автомобіля, 42-річний чоловік, вдалося врятуватися.

Поліцейські затримали водія відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зараз правоохоронні органи проводять досудове розслідування щодо цієї події.

Згідно з інформацією з Єдиного реєстру досудових розслідувань, розслідування ведеться за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння).

Рідним і близьким загиблої висловлюють співчуття, а поліція обіцяє об'єктивно встановити всі обставини цієї трагедії.

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