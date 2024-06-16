В Черкасской области автомобиль слетел с дороги в Днепр: погибла пассажирка

В результате падения автомобиля в реку, погибла женщина, водителя задержали полицейские.

Источник фото: cherkasypolice

В селе Коробовка, Золотоношского района, среди ночи в полицию поступило сообщение о том, что автомобиль «BMW X-5» сошел с дороги и упал в реку Днепр с водителем и пассажиром в салоне. Об этом сообщила полиция Черкасской области.

В результате инцидента погибла 49-летняя женщина, которая находилась в салоне автомобиля. Ее тело было позже извлечено из воды спасателями ГСЧС с помощью тяжелой техники.

Пассажир автомобиля, 42-летний мужчина, удалось спастись.

Полицейские задержали водителя в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас правоохранительные органы проводят досудебное расследование относительно этого события.

Согласно информации из Единого реестра досудебных расследований, расследование ведется по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения).

Родным и близким погибшей выражают соболезнования, а полиция обещает объективно установить все обстоятельства этой трагедии.

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