Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала условие привлечения рф к мирному процессу

Когда рф скажет, что готова к миру, опираясь на устав ООН, тогда придет время включить ее в мирный процесс, заявила глава Еврокомиссии.

Источник фото: AP/Fermin Rodriguez

Переговоры с россией о мире возможны только на основе устава ООН. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен по итогам Саммита мира в Швейцарии.

«Когда россия скажет, что она готова к миру на основе устава ООН, тогда придет время включить россию к мирным усилиям и направляться к миру, как финальной стадии», - сказала она и выразила надежду, что это «настанет быстро».

Напомним, Офис Президента Украины опубликовал Совместное коммюнике об основах мира по итогам Саммита мира в Швейцарии. Известно, что документ подписали 80 стран и четыре международных организации.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что на Глобальном саммите мира, который проходит в Брюргенштоке, основной стратегией является Формула мира Президента Украины Владимира Зеленского, без рассмотрения альтернативных планов.

В Белом доме заявили, что видение «мира» путина противоречит уставу ООН и здравому смыслу.

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