Практика судов
  1. В Украине

ГСЧС Украины получила 69 автомобилей от Великобритании, США, Японии и Эстонии

23:30, 16 июня 2024
Среди предоставленной помощи - автоцистерны, автомобили радиационно-химической разведки, микроавтобусы и бронемашины.
ГСЧС Украины получила 69 автомобилей от Великобритании, США, Японии и Эстонии
Источник фото: dsns.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве состоялась торжественная церемония передачи современной техники подразделениям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Мероприятие организовали при участии представителей британского фонда Fire Aid и правительств США, Японии и Эстонии. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

В рамках церемонии передано 69 новых автомобилей, которые распределились следующим образом:

  • 29 автоцистерн, передвижных пунктов управления, пикапов и автолестниц получены от британской общественной организации "FireAID".
  • 10 автомобилей радиационно-химической разведки переданы Министерством атомной энергетики США, оборудованность которых позволяет осуществлять мониторинг во время движения.
  • 9 микроавтобусов от Эстонии, предназначенных для установки пунктов управления беспилотниками и оборудованных радиоэлектронной борьбой.
  • 2 бронированные машины механизированного разминирования от Правительства Японии, а также 17 автоцистерн и 2 пожарные автолестницы, приобретенные за счет средств общего фонда.

«Каждый день наша страна борется с последствиями вражеских ударов по инфраструктуре нашего государства. Также под атакой врага и подразделения ГСЧС, которые спасают людей и, к сожалению, несут потери. За время полномасштабной войны враг захватил около 655 объектов ГСЧС Украины на временно оккупированных территориях, 27 наших подразделений уничтожены полностью, 363 - частично разбиты. Однако самое ценное, что уничтожает враг - это жизнь. К сожалению, за время войны, уже погиб 91 спасатель, еще 356 работников ГСЧС – травмированы», - заявил глава МВД Украины Игорь Клименко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Досудебное расследование свелось только к хаотическим обыскам, изъятию имущества и денежных средств – Верховный Суд оставил в силе приговор прокурору

Согласно заключению служебного расследования вместо принятия соответствующих мер по привлечению виновных лиц к уголовной ответственности, сбору надлежащих и допустимых доказательств, досудебное расследование свелось только к хаотическим обыскам, изъятию имущества и денежных средств.

В ВККС рассказали, почему Комиссии необходима финансовая независимость от ГСА и Совета правосудия

ВККС сможет более оперативно распоряжаться бюджетными средствами, а в отношениях с Советом правосудия могут возникнуть проблемы.

Верховная Рада предусмотрела новое условие для освобождения от штрафов за нарушение военного учета

Новый закон предусматривает – если Минобороны как держатель Реестра «Оберег» имеет возможность самостоятельно получить персональные данные из других электронных ресурсов, то ответственность по статьям 210 и 210-1 КУпАП за нарушение правил военного учета не наступает.

Верховный Суд высказался об условиях учета для госслужащего при назначении пенсии специального стажа, приобретенного после реформирования системы социального обеспечения

Условия учета стажа государственного служащего при назначении пенсии – позиция Верховного Суда.

Прокурор раскритиковал судью в судебном заседании и обвинил суд в том, что дело пошло не в том направлении

Судья в ответ удовлетворил отвод прокурора и пожаловался на его действия в Высший совет правосудия.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Козак
    Оксана Козак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Катерина Головіна
    Катерина Головіна
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Руслан Ватаманюк
    Руслан Ватаманюк
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду