ГСЧС Украины получила 69 автомобилей от Великобритании, США, Японии и Эстонии

Среди предоставленной помощи - автоцистерны, автомобили радиационно-химической разведки, микроавтобусы и бронемашины.

Источник фото: dsns.gov.ua

В Киеве состоялась торжественная церемония передачи современной техники подразделениям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Мероприятие организовали при участии представителей британского фонда Fire Aid и правительств США, Японии и Эстонии. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

В рамках церемонии передано 69 новых автомобилей, которые распределились следующим образом:

29 автоцистерн, передвижных пунктов управления, пикапов и автолестниц получены от британской общественной организации "FireAID".

10 автомобилей радиационно-химической разведки переданы Министерством атомной энергетики США, оборудованность которых позволяет осуществлять мониторинг во время движения.

9 микроавтобусов от Эстонии, предназначенных для установки пунктов управления беспилотниками и оборудованных радиоэлектронной борьбой.

2 бронированные машины механизированного разминирования от Правительства Японии, а также 17 автоцистерн и 2 пожарные автолестницы, приобретенные за счет средств общего фонда.

«Каждый день наша страна борется с последствиями вражеских ударов по инфраструктуре нашего государства. Также под атакой врага и подразделения ГСЧС, которые спасают людей и, к сожалению, несут потери. За время полномасштабной войны враг захватил около 655 объектов ГСЧС Украины на временно оккупированных территориях, 27 наших подразделений уничтожены полностью, 363 - частично разбиты. Однако самое ценное, что уничтожает враг - это жизнь. К сожалению, за время войны, уже погиб 91 спасатель, еще 356 работников ГСЧС – травмированы», - заявил глава МВД Украины Игорь Клименко.

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