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ДСНС України отримала 69 автомобілів від Великої Британії, США, Японії та Естонії

23:30, 16 червня 2024
Серед наданої допомоги – автоцистерни, автомобілі радіаційно-хімічної розвідки, мікроавтобуси та бронемашини.
ДСНС України отримала 69 автомобілів від Великої Британії, США, Японії та Естонії
Джерело фото: dsns.gov.ua
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У Києві відбулася урочиста церемонія передачі сучасної техніки підрозділам Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Захід організували за участю представників британського фонду Fire Aid та урядів США, Японії та Естонії. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

У рамках церемонії передано 69 нових автомобілів, які розподілились наступним чином:

  • 29 автоцистерн, пересувних пунктів управління, пікапів та автодрабин отримані від британської громадської організації «FireAID».
  • 10 автомобілів радіаційно-хімічної розвідки передані Міністерством атомної енергетики США, обладнаність яких дозволяє здійснювати моніторинг під час руху.
  • 9 мікроавтобусів від Естонії, призначених для установки пунктів керування безпілотниками та обладнані радіоелектронною боротьбою.
  • 2 броньовані машини механізованого розмінування від Уряду Японії, а також 17 автоцистерн та 2 пожежні автодрабини, придбані коштами загального фонду.

«Кожного дня наша країна бореться з наслідками ворожих ударів по інфраструктурі нашої держави. Також під атакою ворога й підрозділи ДСНС, які рятують людей та на жаль зазнають втрат. За час повномасштабної війни ворог захопив близько 655 об’єктів ДСНС України на тимчасово окупованих територіях, 27 наших підрозділів знищено вщент, 363 – частково розбиті. Проте найцінніше, що знищує ворог – це життя. На жаль, за час війни, вже загинув 91 рятувальник, ще 356 працівників ДСНС – травмовано», – заявив очільник МВС України Ігор Клименко.

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