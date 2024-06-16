Зеленський розповів, коли відкриється шлях до проведення другого Саміту миру, а отже і до завершення війни

Другий Саміт миру – це будуть не роки, а місяці, заявив Президент.

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що робота над проведенням другого Саміту миру триває, і він буде через місяці, а не роки.

Про це він сказав на підсумковій пресконференції на Саміті миру.

«Ми у стані війни. Ми не маємо часу на довготривалу роботу. Рух до миру означає діяти швидко. Підготовка займе місяці, не роки. Коли план дій щодо миру буде готовим і кожен крок буде пропрацьованим, відкриється шлях до проведення другого Саміту миру, а отже і до завершення цієї війни задля справедливого та тривалого миру», - заявив Президент України.

Нагадаємо, що в Офісі Президента оприлюднили текст підсумкового комюніке Глобального саміту миру.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що на Глобальному саміті миру, який проходить у Брюрґенштоці, основною стратегією є Формула миру Президента України Володимира Зеленського, без розгляду альтернативних планів.

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