Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала умову залучення рф до мирного процесу

Коли рф скаже, що готова до миру, спираючись на статут ООН, тоді настане час включити її в мирний процес, заявила глава Єврокомісії.

Джерело фото: AP/Fermin Rodriguez

Переговори з росією щодо миру можливі лише на основі статуту ООН. На цьому наголосила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками Саміту миру у Швейцарії.

«Коли росія скаже, що вона готова до миру на основі статуту ООН, тоді настане час включити росію до мирних зусиль та прямувати до миру, як фінальної стадії», - сказала вона та висловила сподівання, ще це «настане швидко».

Нагадаємо, Офіс Президента України опублікував Спільне комюніке про основи миру за підсумками Саміту миру у Швейцарії. Відомо, що документ підписали 80 країн та чотири міжнародні організації.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що на Глобальному саміті миру, який проходить у Брюрґенштоці, основною стратегією є Формула миру Президента України Володимира Зеленського, без розгляду альтернативних планів.

У Білому домі заявили, що бачення «миру» путіна суперечить статуту ООН і здоровому глузду.

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