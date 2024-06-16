рф может начать переговоры с Украиной хоть завтра, если выйдет из наших территорий – Зеленский

Также Президент отметил, что финальное коммюнике Саммита мира является открытым документом, к нему могут присоединяться другие страны.

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что финальное коммюнике Саммита мира является открытым документом, к нему могут присоединяться другие страны.

«Есть разные страны с разными мнениями, и мы должны уважать мнение каждого, если они не являются оккупантами», - заметил Президент Украины.

Отвечая на вопрос о присоединении к Формуле мира «потенциально проблемных стран», Владимир Зеленский сказал, что проблемной является одна страна, и не потенциально, а реально – и это россия.

«Правда все равно найдет двери ко всем», - завершил Президент Украины.

По словам Владимира Зеленского, самый главный успех для Украины – это окончание войны.

«Это даже не успех, а единственная возможность существования», - подчеркнул он.

По словам Зеленского, присутствие россии на втором Саммите мира будет говорить о том, что они хотят мира, хотят закончить войну. Президент также отметил, что рф может начать переговоры с Украиной хоть завтра, если выйдет из наших территорий, показав уважение к Уставу ООН.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала условие привлечения рф к мирному процессу.

Напомним, Офис Президента Украины опубликовал Совместное коммюнике об основах мира по итогам Саммита мира в Швейцарии. Известно, что документ подписали 80 стран и четыре международных организации.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что на Глобальном саммите мира, который проходит в Брюргенштоке, основной стратегией является Формула мира Президента Украины Владимира Зеленского, без рассмотрения альтернативных планов.

В Белом доме заявили, что видение «мира» путина противоречит уставу ООН и здравому смыслу.

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