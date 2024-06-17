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Чому не всі учасники Саміту миру підписали комюніке: в Офісі Президента пояснили

12:31, 17 червня 2024
Не всі міністри закордонних справ могли приймати рішення приєднатися до комюніке і тепер мають звернутися до керівництва своїх держав.
Чому не всі учасники Саміту миру підписали комюніке: в Офісі Президента пояснили
Джерело фото: пресслужба форуму Україна 30
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У низці країн долучення до підсумкового комюніке Саміту миру вимагає певних процедур, а в деяких представники мають спочатку проконсультуватися зі своїм керівництвом.

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква у ефірі марафону.

«Різні причини у кожної країни. Десь це вимагає процедур – в одній із країн це має бути навіть рішення парламенту. У певних країн були представники такого рівня, що не могли приймати такі рішення», - пояснив Жовква.

За його словами, не всі міністри закордонних справ могли приймати рішення приєднатися до комюніке і тепер мають звернутися до керівництва своїх держав.

Заступник керівника ОП зазначив, що далі учасники Саміту миру мають розробити дорожні карти, плани дій щодо реалізації різних пунктів Формули миру.

Нагадаємо, Офіс Президента України опублікував Спільне комюніке про основи миру за підсумками Саміту миру у Швейцарії.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що на Глобальному саміті миру, який проходив у Брюрґенштоці, основною стратегією була Формула миру Президента України Володимира Зеленського, без розгляду альтернативних планів.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала умову залучення рф до мирного процесу. А у Білому домі заявили, що бачення «миру» путіна суперечить статуту ООН і здоровому глузду.

Також Володимир Зеленський наголосив, що, присутність росії на другому Саміті миру буде говорити про те, що вони хочуть миру та хочуть закінчити війну. Президент також зазначив, що рф може розпочати перемовини з Україною хоч завтра, якщо вийде з наших територій, показавши повагу до Статуту ООН.

Раніше Зеленський розповів, коли відкриється шлях до проведення другого Саміту миру, а отже і до завершення війни.

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