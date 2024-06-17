У Гамбурзі перед футбольним матчем поліції довелося стріляти, щоб затримати чоловіка з молотком

За даними правоохоронців, чоловік також мав коктейль Молотова.

У гамбурзькому районі Санкт-Паулі правоохоронці затримали чоловіка із молотком. Інцидент стався перед тим, як місто мало прийняти матч Євро-2024 між Нідерландами та Польщею.

Про це повідомляє «DW».

У центральному районі міста відбулася хода 40 000 голландських уболівальників напередодні футбольного матчу Євро-2024 їхньої команди проти Польщі.

Поліція повідомила, що 39-річний чоловік вийшов з пабу з молотком у руці та махав ним поліцейським у «погрозливій манері». За даними правоохоронців, чоловік також мав коктейль Молотова.

ЗМІ повідомляють, що поліція використала проти нападника перцевий балончик, перш ніж застосувати зброю. Чоловіка було поранено в ногу й госпіталізовано.

Як повідомили місцеві ЗМІ, один поліцейський зробив попереджувальний постріл, перш ніж пролунало кілька інших, і чоловік впав на землю.

За словами поліції, чоловік отримав поранення в ногу, йому надали медичну допомогу. Більше ніхто не постраждав.

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