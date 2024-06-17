Кабмін готує рішення, яке скоротить тривалість відключень світла

Уряд планує суттєво скоротити перелік споживачів, яких не відключають від електроенергії, що дозволить скоротити тривалість відключень для інших.

Уряд готується суттєво скоротити перелік споживачів, яких не відключають від електроенергії. Це дозволить скоротити тривалість відключень для інших. Про це заявив радник прем'єр-міністра з питань енергетики Юрій Бойко в ефірі телеканалу «Київ24».

«Зараз на завершальному етапі робота по оптимізації переліку споживачів із гарантованим електрозабезпеченням. За результатами цієї роботи цей перелік має суттєво зменшитися. І відповідно це дозволить ще більш рівномірно розподіляти ліміти електроенергії», - сказав він.

Бойко додав, що це також дозволить розширити коло споживачів, які охоплюються графіками, та зменшити тривалість таких відключень.

За його словами, відповідне рішення Кабмін може увалити уже 18 червня.

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