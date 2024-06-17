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Кабмин готовит решение, которое сократит продолжительность отключения света

10:43, 17 июня 2024
Правительство планирует существенно сократить перечень потребителей, не отключаемых от электроэнергии, что позволит сократить продолжительность отключений для других.
Кабмин готовит решение, которое сократит продолжительность отключения света
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Правительство готовится существенно сократить перечень потребителей, не отключаемых от электроэнергии. Это позволит сократить продолжительность отключений для других. Об этом заявил советник премьер-министра по вопросам энергетики Юрий Бойко в эфире телеканала «Киев24».

«Сейчас на завершающем этапе работа по оптимизации перечня потребителей с гарантированным электроснабжением. По результатам этой работы этот перечень существенно уменьшится. И соответственно, это позволит еще более равномерно распределять лимиты электроэнергии», - сказал он.

Бойко добавил, что это позволит расширить круг потребителей, охватываемых графиками, и уменьшить продолжительность таких отключений.

По его словам, соответствующее решение Кабмин может уволить уже 18 июня.

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