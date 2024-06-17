Кабмин готовит решение, которое сократит продолжительность отключения света

Правительство планирует существенно сократить перечень потребителей, не отключаемых от электроэнергии, что позволит сократить продолжительность отключений для других.

Правительство готовится существенно сократить перечень потребителей, не отключаемых от электроэнергии. Это позволит сократить продолжительность отключений для других. Об этом заявил советник премьер-министра по вопросам энергетики Юрий Бойко в эфире телеканала «Киев24».

«Сейчас на завершающем этапе работа по оптимизации перечня потребителей с гарантированным электроснабжением. По результатам этой работы этот перечень существенно уменьшится. И соответственно, это позволит еще более равномерно распределять лимиты электроэнергии», - сказал он.

Бойко добавил, что это позволит расширить круг потребителей, охватываемых графиками, и уменьшить продолжительность таких отключений.

По его словам, соответствующее решение Кабмин может уволить уже 18 июня.

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