Кабмин готовит решение, которое сократит продолжительность отключения света

Правительство готовится существенно сократить перечень потребителей, не отключаемых от электроэнергии. Это позволит сократить продолжительность отключений для других. Об этом заявил советник премьер-министра по вопросам энергетики Юрий Бойко в эфире телеканала «Киев24».
«Сейчас на завершающем этапе работа по оптимизации перечня потребителей с гарантированным электроснабжением. По результатам этой работы этот перечень существенно уменьшится. И соответственно, это позволит еще более равномерно распределять лимиты электроэнергии», - сказал он.
Бойко добавил, что это позволит расширить круг потребителей, охватываемых графиками, и уменьшить продолжительность таких отключений.
По его словам, соответствующее решение Кабмин может уволить уже 18 июня.
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