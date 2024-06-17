В НАПК призвали публичных служащих искусственно не наращивать размер наличных денег в декларациях

В НАПК отмечают, что ведомство выявляет недоброчестных декларантов и устанавливает факты недостоверного декларирования данных о наличии и размере наличных денег.

Национальное агентство по предотвращению коррупции отметило, что публичным служащим не стоит указывать наличные денежные средства в декларации, если они не могут подтвердить законность источников их происхождения.

В НАПК отмечают, что благодаря имеющимся механизмам проверок ведомство эффективно выявляет неблагополучных декларантов и устанавливает факты недостоверного декларирования данных о наличии и размере наличных денег.

После внедрения нового риск-ориентированного подхода к отбору и проверкам деклараций, НАПК с помощью логического и арифметического контроля (ЛАК) получило возможность отбирать на полную проверку декларации, имеющие высокий показатель рейтинга риска, а также повысить эффективность проведенных полных проверок.

Как это работает – НАПК объяснило на примере пяти кейсов.

Під час проведення повної перевірки декларації за 2022 рік, поданої заступником начальника відділу Закарпатської митниці, НАЗК виявило ознаки декларування недостовірних відомостей про наявність у декларанта та його дружини готівки на загальну суму понад 285 млн грн.

Аналіз отриманих ним доходів і витрат на придбання об’єктів нерухомості, транспортних засобів, корпоративних прав, проживання родини з чотирьох осіб, оплату комунальних послуг, закордонні поїздки та інші видатки показав, що службовець не мав фінансової можливості накопичити на кінець року готівку на суму 140 тис. євро та 216 тис. дол. США (разом понад 13 млн грн на кінець звітного періоду).

Службовець пояснив, що більшу частину цих коштів він заробив ще до вступу на державну службу, а іншу частину коштів отримав в подарунок від близьких осіб, документів, що це підтверджує не надав. Проте НАЗК встановило, що сукупний дохід, отриманий із законних джерел дарувальників, свідчить про їх фінансову неспроможність зробити такий подарунок.

Також в декларації службовець вказав наявність у дружини 67 млн грн, 2,7 млн євро та 2,15 млн. дол. США готівкою, що сумарно складає понад 287 млн грн на кінець звітного періоду. Декларант пояснив, що ці заощадження складаються з коштів, зароблених за кордоном, подарунку батьків і продажу майна та особистих збережень із заробітної плати. НАЗК встановило, що доходи дружини та її батьків за 1998-2022 роки не дозволяли сформувати заощадження в таких розмірах, а різниця між задекларованими активами та розміром можливих заощаджень дружини становить понад 272,6 млн грн.

У декларації директора ДП «Дослідне господарство «Тахтаулово» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України» за 2022 рік НАЗК виявило ознаки декларування недостовірних відомостей про наявність готівки на понад 25 млн грн.

Службовець відобразив у декларації відомості про наявність готівкових коштів в розмірі 700 тис. дол. США (еквівалент понад 25.5 млн грн). Декларант пояснив, що припустився помилки і мав вказати лише 7 тис. дол. США.

Проте схожі «помилки» зафіксовані і в його деклараціях за попередні звітні періоди. Зокрема, у декларації за 2018 рік службовець вказав про наявність 130 тис. дол. США готівкою, які йому повернули у вигляді боргу. Щоправда в попередніх деклараціях він не відображав відомості про кошти, позичені третім особам.

Порівняно з 2019 роком розмір задекларованої готівки у 2020 році збільшився на 70 тис. дол. США і склав 200 тис. дол. США, що з урахуванням його офіційних доходів, видатків на придбання майнових прав тощо викликало обґрунтовані сумніви щодо достовірності таких відомостей. Декларант пояснив таке збільшення подарунком від батька в сумі 120 тис. дол США, проте, підтвердних документів не надав.

За 2021 рік сума готівкових коштів вже складала 400 тис. дол. США, а в декларації за 2022 рік він вказав вже 700 тис. дол. США готівкою. Це дозволило НАЗК зробити висновок про навмисне і послідовне збільшення готівкових коштів та не врахувати пояснення декларанта про “помилку”. Виходячи з проведеного аналізу відображених даних про грошові активи у деклараціях за 2016-2022 роки, розрахунку можливих заощаджень, отриманих доходів та здійснених видатків, у 2022 році декларант не міг заощадити готівку у задекларованому розмірі.

У декларації голови Білгород-Дністровської районної ради за 2021 рік НАЗК виявило невідповідності на загальну суму понад 59,5 млн грн. Службовець задекларував 1 млн євро, 647 тис. дол. США, 11 млн грн готівки. При цьому сукупний дохід декларанта та дружини за останні 22 роки склав 1,3 млн грн, йому також було повернуто борг в розмірі 3,8 млн грн, а видатки на придбання нерухомості, транспортні та водні засоби, здійснення внесків до статутних капіталів товариств становили 4,8 млн грн. Враховуючи це, ні він, ні його дружина не могли заощадити готівкові кошти, відображені в декларації. Заступник директора з комерційних питань Державного підприємства "Харківський приладобудівний завод ім. Т. Г. Шевченка" задекларував наявність у члена сім’ї заощаджень у готівці на суму 180 тис. євро та 120 тис. дол. США, що еквівалентно 8,8 млн. грн. При цьому з підтверджених джерел він мав доходи, що не перевищують 170 тис. грн.

Службовець пояснив, що кошти член сім’ї отримав в подарунок від батьків та інших близьких осіб, жодних підтвердних документів щодо передачі коштів не надав. Проте НАЗК встановило, що сукупний дохід, отриманий із законних джерел дарувальників, свідчить про їх фінансову неспроможність зробити такі подарунки. Більше того, член сім’ї у період з 2017 по 2020 роки набув активів на загальну суму 8,6 млн.грн, що навіть у разі отримання таких подарунків не давало можливості заощадити такі кошти на кінець звітного року.

Начальник Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Черкаській області у декларації за 2021 рік задекларувала власні готівкові кошти у сумі 200 тис. дол. США (що дорівнює 5 458 000,0 грн) та 900 тис. гривень.

Щодо джерел походження коштів службовиця пояснила, що накопичила їх впродовж життя, а частина коштів була подарована батьками та іншими близькими особами, водночас підтвердних документів не надала.

Під час перевірки (враховуючи розмір отриманих доходів та здійснених видатків) встановлено можливий розмір грошових заощаджень на 31.12.2021 - близько 486 тис грн.

Про те, що декларантка не мала фактично такої кількості готівки, може свідчити факт отримання у звітному періоді кредиту на суму майже 652 тис. грн на придбання двох транспортних засобів.

Матеріали за результатами цих перевірок надіслані до органів досудового розслідування.

Разом з тим, НАЗК звертає увагу, що особа вважається такою, що вчинила правопорушення, виключно за рішенням суду.

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