В Гамбурге перед футбольным матчем полиции пришлось стрелять, чтобы задержать мужчину с молотком

По данным правоохранителей, у мужчины также был коктейль Молотова.

В гамбургском районе Санкт-Паули правоохранители задержали мужчину с молотком. Инцидент произошел перед тем, как город должен был принять матч Евро-2024 между Нидерландами и Польшей.

Об этом сообщает «DW».

В центральном районе города состоялось шествие 40 000 голландских болельщиков накануне футбольного матча Евро-2024 их команды против Польши.

Полиция сообщила, что 39-летний мужчина вышел из паба с молотком в руке и махал им полицейским в «угрожающей манере». По данным правоохранителей, у мужчины также был коктейль Молотова.

СМИ сообщают, что полиция использовала против нападающего перечный баллончик, прежде чем применить оружие. Мужчина был ранен в ногу и госпитализирован.

Как сообщили местные СМИ, один полицейский произвел предупредительный выстрел, прежде чем раздалось несколько других, и мужчина упал на землю.

По словам полиции, мужчина получил ранение в ногу, ему оказали медицинскую помощь. Больше никто не пострадал.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.