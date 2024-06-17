Почему не все участники Саммита мира подписали коммюнике: в Офисе Президента объяснили

Не все министры иностранных дел могли принимать решение присоединиться к коммюнике и теперь должны обратиться к руководству своих государств.

Источник фото: пресс-служба форума Украина 30

В ряде стран приобщение к итоговому коммюнике Саммита мира требует определенных процедур, а у некоторых представители должны сначала проконсультироваться со своим руководством.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква в эфире марафона.

«Разные причины у каждой страны. Где-то это требует процедур – в одной из стран это должно быть даже решение парламента. У некоторых стран были представители такого уровня, что не могли принимать такие решения», - пояснил Жовква.

По его словам, не все министры иностранных дел могли принимать решение присоединиться к коммюнике и теперь должны обратиться к руководству своих государств.

Заместитель руководителя ОП отметил, что далее участники Саммита мира должны разработать дорожные карты, планы действий по реализации разных пунктов Формулы мира.

Напомним, Офис Президента Украины опубликовал Совместное коммюнике об основах мира по итогам Саммита мира в Швейцарии.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что на Глобальном саммите мира, который проходил в Брюргенштоке, основной стратегией являлась Формула мира Президента Украины Владимира Зеленского, без рассмотрения альтернативных планов.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала условие привлечения рф к мирному процессу. А в Белом доме заявили, что видение «мира» путина противоречит уставу ООН и здравому смыслу.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что присутствие россии на втором Саммите мира будет говорить о том, что они хотят мира и хотят закончить войну. Президент также отметил, что рф может начать переговоры с Украиной хоть завтра, если выйдет из наших территорий, показав уважение к Уставу ООН.

Ранее Зеленский рассказал, когда откроется путь к проведению второго Саммита мира, а значит и к завершению войны.

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