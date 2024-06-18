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У Києві зафіксували спалах гострої кишкової інфекції – госпіталізовані 14 дітей

08:12, 18 червня 2024
У столиці зафіксували спалах гострої кишкової інфекції.
У Києві зафіксували спалах гострої кишкової інфекції – госпіталізовані 14 дітей
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У Києві виявили спалах гострої кишкової інфекції у 14 дітей, які прибули до одного з готелів міста. Всі вони госпіталізовані.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в м. Києві 17 червня.

Як повідомляється, 14 червня до управління надійшов лист-повідомлення від Київського міського центру контролю та профілактики хвороб про реєстрацію 14 випадків захворюваності на гостру кишкову інфекцію серед дітей, прибулих до одного з готелів міста Києва. Всі хворі діти госпіталізовані.

У Держпродспоживслужбі зазначили, що розпочато позаплановий захід державного нагляду (контролю) потужності, яка здійснює обіг харчової продукції на суб`єкті господарювання, з яким ймовірно пов'язаний спалах ГКІ, з відбором зразків сировини для лабораторних досліджень, проб води, змивів з об`єктів навколишнього середовища, бактеріологічного дослідження персоналу на носійство кишкових інфекцій.

«Під час інспектування на потужності виявлені порушення законодавства про харчові продукти», - заявили в управлінні.

Наразі триває епідеміологічне розслідування.

«Для локалізації, ліквідації спалаху та запобігання подальшому розповсюдженню інфекції, що становила загрозу здоров`ю, вжито всіх необхідних заходів. Підготовлені рішення про тимчасове припинення виробництва та/ або обігу харчових продуктів, припис про усунення порушень вимог законодавства про харчові продукти», - додали у Держпродспоживслужбі.

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