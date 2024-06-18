В Киеве зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции – госпитализированы 14 детей

В столице зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции.

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В Киеве обнаружили вспышку острой кишечной инфекции у 14 детей, прибывших в одну из гостиниц города. Все они госпитализированы.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в г. Киеве 17 июня.

Как сообщается, 14 июня в управление поступило письмо-сообщение от Киевского городского центра контроля и профилактики болезней о регистрации 14 случаев заболеваемости на острую кишечную инфекцию среди детей, прибывших в одну из гостиниц города Киева. Все заболевшие дети госпитализированы.

В Госпотребпредприятии отметили, что начата внеплановая мера государственного надзора (контроля) мощности, которая осуществляет оборот пищевой продукции на субъекте хозяйствования, с которым вероятно связана вспышка ОКИ, с отбором образцов сырья для лабораторных исследований, проб воды, смывов с объектов окружающей среды, бактериологического исследования персонала на носительство кишечных инфекций.

«Во время инспектирования на мощности выявлены нарушения законодательства о пищевых продуктах», - заявили в управлении.

В настоящее время идет эпидемиологическое расследование.

«Для локализации, ликвидации вспышки и предотвращения дальнейшего распространения инфекции, которая представляла угрозу здоровью, приняты все необходимые меры. Подготовлены решения о временном прекращении производства и/или оборота пищевых продуктов, предписание об устранении нарушений требований законодательства о пищевых продуктах», - добавили в Госпродпотребслужбе.

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