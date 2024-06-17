На Киевщине мужчина взорвал гранату: есть пострадавшие

Мужчина нашел гранату металлоискателем в селе и решил оставить себе.

На Киевщине в Сквирской общине мужчина бросил гранату на улице, в результате чего произошел взрыв. Травмировались прохожая и сам злоумышленник. Об этом сообщает полиция Киевской области.

Свидетель вызвал полицию и описал приметы внешности и одежду злоумышленника, после чего полицейские начали комплекс мероприятий по его установлению и задержанию.

Оперативники почти сразу задержали 32-летнего правонарушителя по его месту жительства. Правоохранители узнали, что гранату злоумышленник нашел в селе с помощью металлоискателя в начале апреля этого года, после чего забрал себе и незаконно хранил у себя дома. Ранее он уже имел проблемы с законом за избиение знакомой и хранение холодного оружия.

Нарез задержанного поместили в изолятор временного содержания.

Следователи под процессуальным руководством Белоцерковской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении (ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

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