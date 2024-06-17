На Київщині чоловік підірвав гранату: є постраждалі

Чоловік знайшов гранату металошукачем у селі та вирішив залишити собі.

На Київщині у Сквирській громаді чоловік кинув гранату на вулиці, в результаті чого стався вибух. Травмувалися перехожа та сам зловмисник. Про це повідомляє поліція Київської області.

Свідок викликав поліцію та описав прикмети зовнішності та одяг зловмисника, після чого поліцейські розпочали комплекс заходів щодо його встановлення та затримання.

Оперативники майже одразу затримали 32-річного правопорушника за його місцем проживання. Правоохоронці дізнались, що гранату зловмисник знайшов у селі за допомогою металошукача на початку квітня цього року, після чого забрав собі та незаконно зберігав у себе вдома. Раніше він вже мав проблеми із законом за побиття знайомої та зберігання холодної зброї.

Наріз затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру (ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

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