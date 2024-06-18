Як зменшити вплив шуму від генераторів: поради МОЗ

Робота генераторів негативно впливає на здоров’я та довкілля.

Джерело фото: 20minut

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», власників генераторів не штрафуватимуть за перевищення рівня шуму. За даними МОЗ, законодавство України встановлює обов'язки для органів державної та місцевої влади, суб’єктів господарювання та громадян щодо запобігання утворенню шуму і його негативного впливу на здоров’я людини. Відповідно до цього, необхідно вживати заходів для зниження шумового фону до допустимих рівнів, встановлених санітарними нормами, які обов'язкові для виконання у таких місцях:

Житлові будинки та прибудинкова територія: де люди проводять значну частину свого часу.

Заклади охорони здоров'я, санаторно-курортні заклади, соціальні установи: де важливо забезпечити спокійний режим для відновлення здоров’я пацієнтів та мешканців.

Готелі та гуртожитки: де забезпечується комфорт для відпочиваючих і мешканців.

Заклади громадського харчування, торгівлі, розважального бізнесу: щоб забезпечити зручність для клієнтів і мешканців.

Робота генераторів може негативно впливати на здоров’я і довкілля через високий рівень шуму, вібрації та викиди шкідливих речовин. Наприклад, відкриті генератори, які не мають достатньої шумоізоляції, можуть створювати значний шум, що впливає на здоров’я та комфорт мешканців.

Як зменшити вплив шуму від генераторів:

Встановлення на відстані: від житлових будівель та спальних приміщень.

Шумозахисні екрани: для зменшення поширення шуму.

Шумоізоляційні кожухи: щоб знизити рівень шуму від самого генератора.

Мішки з піском: навколо генератора для додаткової звукоізоляції.

Важливо також враховувати вплив вібрацій, які можуть виникати від роботи генератора. Для зниження вібрацій рекомендується встановлювати генератор на стійку поверхню, використовувати спеціальні амортизатори або ізоляційні матеріали.

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