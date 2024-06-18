Як зменшити вплив шуму від генераторів: поради МОЗ

Як раніше писала «Судово-юридична газета», власників генераторів не штрафуватимуть за перевищення рівня шуму. За даними МОЗ, законодавство України встановлює обов'язки для органів державної та місцевої влади, суб’єктів господарювання та громадян щодо запобігання утворенню шуму і його негативного впливу на здоров’я людини. Відповідно до цього, необхідно вживати заходів для зниження шумового фону до допустимих рівнів, встановлених санітарними нормами, які обов'язкові для виконання у таких місцях:
Робота генераторів може негативно впливати на здоров’я і довкілля через високий рівень шуму, вібрації та викиди шкідливих речовин. Наприклад, відкриті генератори, які не мають достатньої шумоізоляції, можуть створювати значний шум, що впливає на здоров’я та комфорт мешканців.
Як зменшити вплив шуму від генераторів:
Важливо також враховувати вплив вібрацій, які можуть виникати від роботи генератора. Для зниження вібрацій рекомендується встановлювати генератор на стійку поверхню, використовувати спеціальні амортизатори або ізоляційні матеріали.
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