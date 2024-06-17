Чи штрафуватимуть власників генераторів за перевищення рівня шуму, – розповіли в МОЗ

Міністерство охорони здоров’я спростувало чутки про штрафи за генератори в Україні.

Джерело фото: charivne.info

В мережі з'явилася інформація про можливі штрафи для власників генераторів за перевищення допустимого рівня шуму. Проте Міністерство охорони здоров’я України спростовує ці дані, наголошуючи, що під час ліквідації аварій та надзвичайних ситуацій санітарні норми щодо шуму не застосовуються.

Згідно з наказом МОЗ № 463, допустимі рівні звуку в приміщеннях житлових будинків становлять 35-55 дБА вдень та 25-35 дБА вночі, а на території житлової забудови — 50-60 дБА вдень та 40-50 дБА вночі. Однак ці вимоги не діють під час ліквідації наслідків аварій, стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій. Крім того, виключенням є випадки, коли шумні прилади забезпечують життєдіяльність житлових і нежитлових громадських будівель.

МОЗ підкреслює, що інформація про можливі штрафи для власників генераторів є неправдивою. Під час надзвичайних ситуацій, таких як аварії, вимоги щодо рівня шуму не застосовуються.

Згідно зі статтею 32 Закону України «Про систему громадського здоров’я», рівень шуму на захищених об'єктах під час будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати встановлені державними медико-санітарними нормативами межі. Однак, ці вимоги не стосуються періодів ліквідації аварійних ситуацій.

Органи державної та місцевої влади, а також суб’єкти господарювання та громадяни зобов’язані вживати заходів для зниження шуму до рівнів, визначених санітарними нормами, та запобігати його шкідливому впливу на здоров'я людини. Це включає організаційні, господарські, технічні та інші заходи для зменшення шуму.

МОЗ закликає громадян не хвилюватися щодо можливих штрафів за використання генераторів під час аварійних ситуацій і продовжувати дотримуватися правил для збереження здоров'я та безпеки.

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