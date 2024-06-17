Практика судів
  1. В Україні

Чи штрафуватимуть власників генераторів за перевищення рівня шуму, – розповіли в МОЗ

20:53, 17 червня 2024
Міністерство охорони здоров’я спростувало чутки про штрафи за генератори в Україні.
Чи штрафуватимуть власників генераторів за перевищення рівня шуму, – розповіли в МОЗ
Джерело фото: charivne.info
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В мережі з'явилася інформація про можливі штрафи для власників генераторів за перевищення допустимого рівня шуму. Проте Міністерство охорони здоров’я України спростовує ці дані, наголошуючи, що під час ліквідації аварій та надзвичайних ситуацій санітарні норми щодо шуму не застосовуються.

Згідно з наказом МОЗ № 463, допустимі рівні звуку в приміщеннях житлових будинків становлять 35-55 дБА вдень та 25-35 дБА вночі, а на території житлової забудови — 50-60 дБА вдень та 40-50 дБА вночі. Однак ці вимоги не діють під час ліквідації наслідків аварій, стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій. Крім того, виключенням є випадки, коли шумні прилади забезпечують життєдіяльність житлових і нежитлових громадських будівель.

МОЗ підкреслює, що інформація про можливі штрафи для власників генераторів є неправдивою. Під час надзвичайних ситуацій, таких як аварії, вимоги щодо рівня шуму не застосовуються.

Згідно зі статтею 32 Закону України «Про систему громадського здоров’я», рівень шуму на захищених об'єктах під час будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати встановлені державними медико-санітарними нормативами межі. Однак, ці вимоги не стосуються періодів ліквідації аварійних ситуацій.

Органи державної та місцевої влади, а також суб’єкти господарювання та громадяни зобов’язані вживати заходів для зниження шуму до рівнів, визначених санітарними нормами, та запобігати його шкідливому впливу на здоров'я людини. Це включає організаційні, господарські, технічні та інші заходи для зменшення шуму.

МОЗ закликає громадян не хвилюватися щодо можливих штрафів за використання генераторів під час аварійних ситуацій і продовжувати дотримуватися правил для збереження здоров'я та безпеки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Всеволода Князєва запропоновано звільнити з посади судді – рішення дисциплінарної палати ВРП

У провину колишньому голові Верховного Суду поставили «квартирне питання».

Верховна Рада скасує інститут нарадчої кімнати у судах – Комітет погодив законопроект

Фразу «суд виходить до нарадчої кімнати» учасники процесів скоро не почують.

Набули чинності зміни до порядків зупинення реєстрації податкової накладної і порядку розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної

Кабмін опублікував зміни до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних і Порядку розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної.

Єврокомісія опублікувала рішення про створення Аудиторської ради для контролю за використанням Україною 50 млрд євро за механізмом Ukraine Facility

У рішенні передбачено, що Аудиторська рада складається з 3 членів і базується в Брюсселі, а допомагає їй у роботі секретаріат, що знаходиться у Києві.

Новий з’їзд суддів заплановано на березень 2025 року, але є нюанси: що відомо

Офіс Президента та міжнародні партнери наполягають, щоб з’їзд суддів відбувся восени 2024 року.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Козак
    Оксана Козак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Катерина Головіна
    Катерина Головіна
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Руслан Ватаманюк
    Руслан Ватаманюк
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду